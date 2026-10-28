İstanbul'da şiddetli yağışların ardından su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndaki fazla suyun Alibeyköy Deresi’ne kontrollü şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi ve İSKİ vatandaşlara, can ve mal güvenliği için dere çevresinden ve dere yatağından uzak durulması istendi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından su seviyesi yükselen Alibey Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapılması planlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi ve İSKİ, tahliye güzergâhında bulunan Alibeyköy Deresi çevresinde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek dere yatağından uzak durulması çağrısında bulundu.

Belediyenin açıklamasında, barajda biriken fazla suyun kontrollü şekilde dereye bırakılmasının planlandığı belirtildi. Olası risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı vurgulanarak dere çevresinde bulunulmaması istendi.

ALİBEY BARAJI’NIN DOLULUĞU YÜZDE 72,6

İSKİ verilerine göre Alibey Barajı’nın doluluk oranı, şiddetli yağışlardan önce yüzde 34,44 seviyesindeyken yağışların ardından yüzde 77,29’a kadar yükseldi. Sonraki günlerde düşüş gösteren oran, 27 Ekim itibarıyla yüzde 72,6 olarak kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan barajların genel doluluk oranı da 27 Ekim’de yüzde 52,97 olarak ölçüldü. Aynı tarihte barajlardaki doluluk oranları şöyle gerçekleşti:

-Ömerli: Yüzde 77,47

-Darlık: Yüzde 89,42

-Elmalı: Yüzde 65,35

-Terkos: Yüzde 37,3

-Alibey: Yüzde 72,6

-Büyükçekmece: Yüzde 31,19

-Sazlıdere: Yüzde 32,83

-Istrancalar: Yüzde 45,82

-Kazandere: Yüzde 4,73

-Pabuçdere: Yüzde 2,91

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL VE TAHRİBATA YOL AÇTI

Ekim ayının ortasında etkili olan şiddetli yağışlar, İstanbul’da sele neden oldu. NTV’nin haberine göre, 15 Ekim’de kentte son 83 yılın en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi ve metrekareye 273 kilogram yağış düştü.

Selden etkilenen bölgeler arasında Sarıyer’in Ayazağa semti de yer aldı. Dere yatağı çevresindeki yaklaşık 300 iş yeri ve 200 araçta hasar meydana geldi. İstanbul ve Kocaeli’de etkili olan şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ALİBEY DERESİ HALİÇ’E DÖKÜLÜYOR

Çatalca Yarımadası’nın kuzeyindeki Tayakadın çevresinden doğan Alibey Deresi, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarından geçerek Alibey Barajı’nı besliyor. Dere, güzergâhı boyunca ilerleyerek Kağıthane Deresi ile birleşiyor ve Haliç’e dökülüyor.