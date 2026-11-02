İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınları gündeme gelirken, gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı 2 Kasım 2026 verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 53,71 oldu. Geçen hafta yüzde 52,77 olan oran, bir haftada 0,94 puan yükseldi.

Ekim ayının son haftalarında etkisini artıran yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Geçen yıl kasım ayında ise doluluk oranı yüzde 30'un altında seyrediyordu. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden olurken, barajlardaki su seviyelerinde de artış yaşandı.

DARLIK YÜZDE 91,21, PABUÇDERE YÜZDE 2,6 DOLU

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 91,21 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. En düşük doluluk ise yüzde 2,6 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 3,35 olarak açıklandı.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre barajların doluluk oranları şöyle:

-Ömerli: yüzde 78,67

-Darlık: yüzde 91,21

-Elmalı: yüzde 62,35

-Terkos: yüzde 38,25

-Alibey: yüzde 70,97

-Büyükçekmece: yüzde 31,69

-Sazlıdere: yüzde 33,39

-Istrancalar: yüzde 44,26

-Kazandere: yüzde 3,35

-Pabuçdere: yüzde 2,6