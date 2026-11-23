Sarıyer’de sokaklarda görülen dişi aslanı arama çalışmaları sürerken Müge Anlı ve ekibi de bölgeden canlı yayın yaptı. Aslanın evde beslenirken kaçmış olabileceği ihtimali gündeme gelirken Anlı, hayvanın nereden geldiğini bilenlere çağrıda bulundu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dün akşamdan bu yana aranan dişi aslanla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Arama çalışmalarına Müge Anlı da dahil oldu. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekibi, bölgeden canlı yayın yaparak olayla ilgili son bilgileri aktardı.

MÜGE ANLI'DAN MUHABİRİNE: "NEREDE ASLAN HÜSEYİN?"

Canlı yayında bölgedeki muhabir Hüseyin'e "Nerede aslan Hüseyin?" diye soran Müge Anlı, arama çalışmalarının son durumunu öğrenmek istedi.

Muhabir Hüseyin, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Müge Hanım, İstanbul bugün sıradışı bir sabah yaşıyor, aslında bu sıradışı sabah sıradışı bir akşamın ve gecenin devamı. Dün saat 18 sıralarında bir vatandaşımız ben bir aslan gördüm diyerek 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuyor.”

İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerinde aslanın tespit edildiğini belirten muhabir, jandarma ekiplerinin ormanlık alana girişleri kapattığını ve hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışma yürüttüğünü aktardı.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN SORU: "BİR İNSAN EVİNDE NİYE ASLAN BESLER ACABA?"

Aslanın arandığı bölgenin yalnızca ormanlık alanlardan oluşmadığını, çevrede sitelerin ve müstakil evlerin de bulunduğunu belirten Müge Anlı, muhabirinden çevredeki iki ve üç katlı evleri göstermesini istedi.

Aslanın bölgeye nasıl geldiğini sorgulayan Anlı, “Çünkü şimdi buraya aslan nasıl gelmiş? Asıl soru bu yani, aslan buraya nereden gelmiş?” diye sordu.

Muhabir ise soruya, “Herhalde içimizden biri bizden gizli gizli aslan besliyormuş ve o aslanı da elinden kaçırdığı değerlendiriliyor.” yanıtını verdi.

Aslanın aç olabileceğine dikkat çeken Müge Anlı, çevrede yaşayanlara ve izleyicilere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan evinde niye aslan besler acaba? Evet, benim aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. İnsan evinde niye aslan besler? Ama evde beslenmiş dahi olsa konu komşulardan mutlaka gören, duyan, bilen vardır. Evet bizi arasınlar lütfen yani evde kim aslan besliyor.”

ASLANI YAKALAMAK İÇİN TERMAL KAMERA VE DRONLAR KULLANILIYOR

İstanbul Valiliği, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını açıklamıştı. Valilik, yapılan çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, polis ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Operasyonda termal kameralar ve dronlardan da yararlanılıyor.

Mahalle muhtarı Şeyda Üst, aslanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini düşündüklerini belirtti. Hayvanın kime ait olduğuna ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.