İstanbul'da dün akşam etkisini artıran sağanak sırasında, Hava Forum'un verilerine göre 20 dakikada 232 yıldırım aktivitesi kaydedildi. Çamlıca Kulesi'nin paratonerine ve İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir binanın çatısına yıldırım isabet ettiği anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte etkili oldu. Kentin birçok noktasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, Hava Forum'un verilerine göre 20 dakikada 232 yıldırım aktivitesi kaydedildi.

İstanbul Finans Merkezi ile Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ÇAMLICA KULESİ'NİN PARATONERİNE YILDIRIM İSABET ETTİ

Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Tepesi'nde bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin tepesindeki paratonere yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE DE YILDIRIM DÜŞTÜ

Yıldırımın isabet ettiği bir diğer nokta ise Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi oldu. Finans merkezinde bulunan yüksek binalardan birinin çatısına yıldırım düştüğü bildirildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yıldırımın binanın üst bölümüne isabet etmesiyle gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü.