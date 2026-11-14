İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalarla ilgili 198 ihbar yapıldı. Valilik tüm ihbarlara müdahale edildiğini açıklarken, AKOM lodosun poyraza dönmesiyle sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

ANKA- İstanbul Valiliği, fırtınanın etkisini artırdığı 13. Kasım 01.00'den bugün 05.00'e kadar çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbarın ulaştığını ve ilgili kurumların bu ihbarların tamamına müdahale ettiğini açıkladı. AKOM ise yer yer 60-90 kilometre hızla esen lodosun öğle saatlerinde poyraza dönüşeceğini, 20-23 dereceler civarında seyreden sıcaklığın da 6-8 derece birden düşerek sağanak yağışın etkisini göstereceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sarı kodlu meteorolojik uyarıya ilişkin açıklama yaptı. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın bugün gün içerisinde de etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Fırtınanın etkili olmaya başladığı 13 Kasım saat 02.00’dan bugün saat 11.30 itibarıyla; - TAMP kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir." denildi.

İl genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 13 Kasım 2026 günü saat 00.01 ile 14 Kasım 2026 günü saat 05.00 arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaştığı ve ilgili kurumlar tarafından ihbarların tamamına müdahale edildiği belirtildi.

KORULAR, FİDANLIKLAR ZİYARETE KAPATILDI

Açıklamaya göre, fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla şu koru, ormanlık ve fidanlıklar da geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı: Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı.

DENİZ ULAŞIMINDA DURUM

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım 2026 günü saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durdurulduğunun da belirtildiği açıklamada, iptal edilen Şehir Hatları seferleri ise şöyle sıralandı: Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Küçüksu-İstinye.

İstanbul Valiliği açıklamasında ulaşıma ilişkin şu bilgilere de yer verildi:

"Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri Kabataş-Haliç güzergâhında gerçekleştirilmektedir.

Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı ve Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları yapılmamaktadır.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca 05.45 Adalar-Kadıköy-Eminönü-Kabataş, 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş, 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı seferleri iptal edilmiştir.

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşanmıştır.

13 Kasım 2026 tarihinde Yenikapı-Yalova hattının gün sonuna kadar olan seferleri, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri iptal edilmiştir.

14 Kasım 2026 tarihinde ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa hattının 09.05, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa hattının 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 10.30 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 12.30 seferleri iptal edilmiştir.

HAVA ULAŞIMI

Valilik açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı, olağan uçuşlar devam ettiği belirtildi ve vatandaşların kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumlarımızın uyarılarını takip etmeleri rica edildi.

AKOM'DAN YENİ UYARI

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM ise, bugün itibariyla İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ne soğuk ve yağışlı havanın giriş yapacağını duyurdu. AKOM verileri doğrultusunda İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bölgenin, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini öngören AKOM, “Hâlâ güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/s) esen rüzgârın yarın öğle (12.00) saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği, beraberinde hâlihazırda 20-23°C aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8°C birden azalma ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.” dedi.

Öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisinin artacağı öngörülürken, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

İBB’DEN TEDBİR ÇAĞRISI

AKOM; sel, su baskını, göllenme, yıldırım gibi konularda uyarıda bulundu. Fırtınanın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kıyı seli ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İBB ekipleri teyakkuza geçirildi. İBB de, İstanbulluları fırtına süresince oluşabilecek çatı uçması, gaz zehirlenmesi ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



