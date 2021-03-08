İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından özel şartları taşıyan 2 öğretim görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular 22 Mart tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

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