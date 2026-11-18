İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde etkili olması beklenen lodos nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtınaya karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi.

Yurdun batı kesimlerinde etkisini artırması beklenen lodos nedeniyle meteoroloji ve valiliklerden peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün etkili olacağını, perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla, yer yer ise 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Valilik, fırtınanın neden olabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM FIRTINA İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), lodosun etkisini artıracağı saatlere ilişkin açıklama yaptı.

AKOM'un duyurusuna göre rüzgarın bugün saat 11.00'den itibaren şiddetini artırması bekleniyor. Fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek lodosun cuma akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Lodosla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 19-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı da birçok bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen açıklamada; ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Bakanlık ayrıca çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı 12 il şöyle:

Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye.