Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Türkiye genelinde erken bastıran kış koşullarına karşı art arda uyarılarda bulundu.

Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 18 kenti kapsayan sarı kodlu meteorolojik alarm yayımlanırken, yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı, güney kesimlerde ise fırtına uyarısı yapıldı. Ülke genelini etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının özellikle megakent İstanbul’da hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA KIŞ SEVİYELERİNE GERİLEYECEK

AKOM’un haftalık değerlendirme raporuna göre İstanbul’da termometreler mevsim normallerinin altında kalarak kış seviyelerine gerileyecek. Pazar günü sabah saatlerinde 7 dereceye kadar inen sıcaklıkların gün içinde en fazla 12 derece civarında seyretmesi, poyrazın saatte 25 kilometre hıza ulaşması ve yerel hafif yağış geçişlerinin görülmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken Salı günü hafif yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri 16 ila 18 derece bandına çıkacak sıcaklıklar, Cuma günü 20 dereceyi bularak kısa süreli bir ısınma sağlayacak; ancak Cumartesi günü aralıklı sağanak yağışla birlikte hava yeniden serinleyecek.

BİR ÇOK İLE KAR GELİYOR

Yurt genelindeki tabloya bakıldığında, Karadeniz hattında yer alan Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon kıyılarında kuvvetli sağanak yağış beklenirken iç ve yüksek kesimlerde yağışın yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği bildirildi.

Kar yağışının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis çevrelerinde de pazartesi sabahına kadar aralıksız sürmesi bekleniyor. Diğer taraftan Akdeniz kuşağında tehlike fırtına şeklinde yüzünü gösterecek.

Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin ve Hatay hattında kuzey yönlerden esecek şiddetli rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Soğuk hava dalgasının etkisiyle gece saatlerinde Ankara’da termometrelerin eksi 2 dereceye, İstanbul’da ise 6 dereceye kadar ineceği kaydedildi.