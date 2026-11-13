İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştı. Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği fırtınada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tedbir amacıyla 12 koru ve park ziyarete kapatılırken, teleferik, vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşandı.

İstanbul'da dün başlayan ve etkisini bugün de sürdüren kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından parçalar koparken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara neden oldu. Kentte peş peşe yaşanan olumsuzluklar üzerine çok sayıda tedbir alındı.

Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi. Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir aracın üzerine ağaç devrilirken, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç bir araçta hasara yol açtı.

112'YE 74 İHBAR ULAŞTI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığını hatırlattı. Valilik açıklamasında, fırtınanın bugün saat 02.00'den yarın saat 05.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran fırtınaya karşı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında harekete geçildi. Bu doğrultuda görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi.

Olası olumsuzluklara karşı iletişim kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel hazırlıklarının tamamlanması istendi.

Valilik açıklamasına göre, bugün saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı. İlgili ekiplerin ihbarların tamamına müdahale ettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA PARKLAR VE KORULAR KAPATILDI

Fırtınanın neden olabileceği ağaç ve dal devrilmelerine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla İstanbul'daki çok sayıda yeşil alan geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kapatılan alanlar arasında Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları yer aldı.

Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı da tedbir kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU, VAPURLAR İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu.

Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla birçok hatta seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen hatlar şöyle sıralandı:

-Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

-Büyükada-Sedef Adası

-Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

-Beşiktaş-Adalar

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

-Sarıyer-Beykoz

-Bostancı-Adalar Ring

-Kabataş-Kadıköy-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

-Uzun Boğaz Turu

-Kadıköy-Beşiktaş

-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

-Eminönü-Rumeli Kavağı hattında ise Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları iptal edildi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı'nın güzergahları da ikinci bir duyuruya kadar değiştirildi. Seferlerin Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında yapılacağı açıklandı.

DENİZ OTOBÜSLERİNDE DE SEFER İPTALLERİ YAŞANDI

Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de gerçekleştirilemedi.

İptal edilen seferler arasında Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi yer aldı.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR SÜRÜYOR

Fırtınanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da hava ulaşımında ise planlanan olağan uçuşların devam ettiği bildirildi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği, fırtınanın etkili olacağı süre boyunca vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, olası risklere karşı yetkili kurumların duyurularının takip edilmesi çağrısında bulunuldu.