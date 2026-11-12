İspanya’da tarihi şatosu, özel konumu ve bağımsız yaşam imkânlarıyla dikkat çeken Centinela Adası, 3,25 milyon Euro’ya satışa çıkarıldı. Madrid’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki ada için istenen fiyat, İstanbul Boğazı’ndaki bazı 3+1 yalı dairelerinin fiyatlarının altında kaldı.

İspanya’da satılığa çıkan bir özel Centinela Adası, sunduklarına kıyasla ‘uygun’ fiyatıyla şaşırttı. El Burguillo rezervuarının sularında yer alan ve Madrid’e sadece bir saatten biraz fazla mesafede bulunan ada, üzerindeki tarihi şatoyla birlikte 3.25 milyon Euro’ya, yani 181 milyon liraya alıcılara sunuldu. İstanbul Boğazı’ndaki 3+1 yalı dairelerinden ucuz fiyata satılan, Madrid’e 1 saat uzaklıktaki adada, su arıtma ve güneş enerjisi sistemleri sayesinde şebekeden bağımsız yaşam sürülebildiği belirtildi.

ANA KARAYA 70 METRE MESAFEDE

İspanya’nın El Burguillo rezervuarında yer alan Centinela Adası, Madrid’e yakın konumuyla öne çıkıyor. Ana karaya yalnızca 70 metre uzaklıkta bulunan ada, doğayla iç içe özel bir yaşam alanı sunuyor.

11 YATAK ODALI ŞATOYLA BİRLİKTE SATILIYOR

Adanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, üzerinde bulunan 11 yatak odalı şato. Taş mimarisiyle öne çıkan yapı, yeni sahibine taşınmaya hazır şekilde sunuluyor.

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YAŞAM İMKÂNI

Adada güneş enerjisi sistemleri ve bağımsız enerji altyapısı bulunduğu belirtiliyor. Bu sayede şebekeden bağımsız bir yaşam sürdürmek mümkün olabiliyor.

BOĞAZ’DAKİ YALI DAİRELERİYLE KIYASLANDI

3,25 milyon Euro’luk satış fiyatı, İstanbul Boğazı’ndaki bazı 3+1 yalı dairelerinin fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Madrid’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki özel ada, sunduğu geniş yaşam alanı ve kendine özgü konumuyla da emlak piyasasında oldukça rağbet halinde