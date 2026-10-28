TÜİK'e göre eylülde bir önceki aya göre işsiz sayısı 0.5 puan artarak %8.4 oldu. Genç işsizliği bir ayda 1.6 puan artarak %14.8'e çıkarken, genç kadınlarda işsizlik %23.3 olarak hesaplandı.

Makyajlı enflasyon verileriyle tartışma konusu olan TÜİK'in, eylül ayı iş gücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı ağustos ayına kıyasla 198 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0,5 puanlık yükselişle yüzde 8,4 olarak hesaplandı. İşsiz sayısı bir ayda 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bine ulaştı. Genç işsizliğindeki artış da dikkat çekti. Genç işsizliği bir ayda 1,6 puan artarak yüzde 14,8'e çıkarken genç kadınlarda işsizlik yüzde 23,3 olarak hesaplandı.

İŞSİZLER ÖDENEK ALAMIYOR

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 762 bin oldu. Kurumun raporunda, TÜİK’in Eylül 2026 için açıkladığı 2 milyon 967 bin dar tanımlı işsize karşılık, İŞKUR verilerine göre aynı ayda işsizlik ödeneği alanların sayısının 484 bin 949 olduğu belirtildi.

Bu verilere göre resmi işsizlerin yalnızca yüzde 16,3’ünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiği, yüzde 83,7’sinin ise ödenek alamadığı kaydedildi.

Raporda, yaklaşık 2,5 milyon işsizin işsizlik ödeneğinden yoksun kaldığı ifade edildi.