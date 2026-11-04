İşini kaybeden çalışanların yararlanabildiği işsizlik ödeneğinde başvuru süresi ve prim koşulları büyük önem taşıyor. İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılması gerekiyor. Başvurunun gecikmesi, mücbir nedenler dışında hak sahipliği süresinden düşülebiliyor.

İşini kaybeden çalışanlar için işsizlik ödeneği, yeni bir iş bulana kadar ekonomik destek sağlayan uygulamalardan biri. Ancak bu ödenekten yararlanabilmek için yalnızca işsiz kalmış olmak yeterli değil. İş sözleşmesinin sona erme nedeni, prim günleri ve başvuru tarihi birlikte değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı bilgilere göre işsizlik ödeneği için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekiyor. Ayrıca hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma ve son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme koşulları aranıyor.

Başvurunun, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Başvuru İŞKUR'a şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Mücbir nedenler dışında geç başvurulması halinde gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülebiliyor.

HER İŞTEN AYRILAN İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYOR

İşsizlik ödeneğinde işten ayrılış nedeni belirleyici. Kendi isteğiyle istifa eden herkesin işsizlik maaşı alabileceği düşünülmemeli. Kanunda sayılan haklı fesih ve diğer özel durumlar dışında, kendi isteğiyle işten ayrılanların ödenekten yararlanması mümkün olmayabiliyor.

İşveren tarafından yapılan fesihlerde de işten çıkış kodunun ve gerçek fesih nedeninin doğru bildirilmesi önemli. Gerçek duruma aykırı bildirim yapılması, çalışanın hak kaybı yaşamasına veya sonradan uyuşmazlık çıkmasına neden olabilir. Çalışanların işten ayrılış belgelerini kontrol etmesi gerekiyor.

İşsizlik ödeneğinin süresi, son üç yıldaki prim gün sayısına göre değişiyor. Gerekli koşulları sağlayanlara 600 gün prim için 180 gün, 900 gün prim için 240 gün, 1080 gün prim için 300 gün ödenek verilebiliyor. Ödeneğin miktarı ise kanunda belirlenen hesaplama esaslarına göre belirleniyor.

BAŞVURU SONRASI İŞKUR KAYITLARINI TAKİP EDİN

İşsizlik ödeneği başvurusu yapanların İŞKUR kayıtlarını ve kendilerine iletilen bildirimleri takip etmesi gerekiyor. İş arayan kaydının güncel tutulması ve İŞKUR tarafından sunulan uygun iş tekliflerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi önem taşıyor.

İşsizlik ödeneği alan kişinin yeniden işe başlaması veya emeklilik aylığı almaya hak kazanması halinde ödenek bakımından değişiklik meydana gelebiliyor. Bu tür durumların İŞKUR'a bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde yersiz ödeme oluşması ve geri ödeme talebi gündeme gelebilir.

İşini kaybeden çalışanların 30 günlük başvuru süresini kaçırmaması, prim günlerini kontrol etmesi ve işten ayrılış nedenini incelemesi gerekiyor. İşsizlik maaşı hakkı bulunduğunu düşünenlerin başvuruyu geciktirmeden yapması, olası hak kayıplarının önüne geçebilir.