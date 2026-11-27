Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuşan Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Ran Kozuch, takımının performansını savundu. Kozuch, siyah-beyazlılarla başa baş oynadıklarını, hatta sahada üstün taraf olduklarını düşündüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Ran Kozuch, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirten Kozuch, maçın sonucundan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Gürcistan'ın Batum kentinde, tarafsız sahada oynanan karşılaşmanın ardından konuşan İsrailli teknik direktör, Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilediklerini savundu.

Kozuch, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Beşiktaş'la başa baş oynadık. Hatta belki de onlardan üstündük. Yazık oldu bize. Çok sinirliyim."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ran Kozuch'un maç sonu açıklamaları sosyal medyanında gündemine oturdu. Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler, teknik direktörün karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesine esprili yorumlarla tepki gösterdi.

Kozuch'un açıklamaları sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı futbolseverler teknik direktörün değerlendirmesine karşılık, "Yenilgiyi yediremedi", "Farklı bir maç izlemiş", "Birisi istatistikleri açıp göstersin" ve "Maçı izledin mi sen?" yorumlarında bulundu.