İspanya’da Madrid-Endülüs hattında Renfe ve Iryo şirketlerine ait iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu demir yolu ulaşımı durduruldu. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, Sky News’e göre kazada 39 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin belirsizlik sürüyor.

İspanya’da iki yüksek hızlı trenin çarpışması paniğe neden oldu. Demir yolu işletmecisi Adif, iki trenin çarpışması nedeniyle çarşamba günü saat 09.10 itibarıyla Madrid ile Endülüs arasındaki hattın trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yerel yetkililerin Sky News’e verdiği bilgiye göre kazada en az 39 kişi yaşamını yitirdi. İspanyol gazetesi El País ise en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken yaralıların kesin sayısı henüz açıklanmadı. Çok sayıda yolcunun yaralandığı, bazılarının durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

İhbarların ardından çok sayıda acil durum ekibi bölgeye sevk edildi. Kazaya karışan trenlerden birinin iki vagonunun raydan çıkarak bir setten aşağı yuvarlandığı bildirildi.

Toledo yakınlarındaki Urda kasabasının Belediye Başkanı Manuel Galan, yaralıların barınması amacıyla bir spor salonunun hazırlandığını açıkladı.

KAZA LOS YÉBENES VE URDA ARASINDA MEYDANA GELDİ

Haberlere göre trenler, çarşamba günü saat 08.54 sıralarında Toledo ilindeki Los Yébenes ve Urda kasabaları arasında çarpıştı.

Kazaya, devlet şirketi Renfe’ye ait bir tren ile İtalyan şirketi Iryo’ya ait bir tren karıştı. Demir yolu işletmecisi Adif, kaza nedeniyle Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki seferlerin askıya alındığını duyurdu.

Adif, X platformunda yayımladığı mesajda, “İki trenin arkadan çarpışması sonucu Madrid-Andalusia yüksek hızlı tren hattındaki trafik askıya alındı” ifadelerini kullandı.

Renfe’ye ait AVE treninin sabah saat 08.00’de Madrid’den Sevilla’ya hareket ettiği, Iryo’ya ait trenin ise ters yönde, kuzeye doğru ilerlediği bildirildi.

Renfe treninin, hat üzerindeki trafikle ilgili bir sorun nedeniyle kazadan birkaç dakika önce durduğu ve hızını azalttığı öne sürüldü.

Kaza, Endülüs bölgesindeki Adamuz kasabası yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği olaydan dokuz ay sonra meydana geldi.

İSPANYA BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kaza sonrası sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Sanchez'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Toledo'daki ciddi tren kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Başkanı Garcia Page ile sürekli temas halindeyim."

"Acil durum servisleri, kazazedelere yardımcı olmak ve güvenliklerini sağlamak için saha üzerinde çalışıyor; bu süreçte tüm ilgili idarelerle koordinasyon içinde. Tüm mağdurlara ve ailelerine sevgimi, dayanışmamı ve desteğimi iletiyorum"