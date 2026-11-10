Sözcü yazarı İsmail Saymaz hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın ardından Sözcü TV'nin canlı yayınına bağlanan Saymaz, kararı beklemediğini belirterek sevincini dile getirdi.

Ev hapsi tedbirinin 31'inci gününde kaldırıldığını söyleyen Saymaz, ilk duruşmasının 8 Temmuz 2027'de yapılacağını açıkladı. Saymaz, Sözvcü TV canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusu bu kadar erken beklemiyordum. Duruşmaya kadar evde kalmayı göze almıştım. Bu da benim için sürpriz oldu çok sevindim. 31. günüm son bulurken ev hapsi tedbirim kaldırıldı. İlk duruşmamız 8 Temmuz 2027'de olacak. Umarım o gün de hakkımız da beraat kararı verilir. Umarım o gün de hakkımızda beraat kararı verilir. Umarım Murat Ağırel, Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Arı, Fatih Ergin ve Ali Tarakçı da dahil olmak üzere tutuklu gazeteciler en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşurlar."

İlk duruşmanın 8 Temmuz 2027'de görüleceği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NE YAŞANMIŞTI?

Fon soruşturması kapsamında YENİ Partili yetkililerin Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialarını gündeme taşıyan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İKİ GAZETECİYE DE EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

İddianamede, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki gazeteci hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Murat Ağırel ise daha sonra Sarıgül soruşturması kapsamında, "yapmadığı haber" gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.