Fenerbahçe ile 27 Ekim'de yollarını ayıran İsmail Kartal'a İran Süper Lig ekibi Tractor FC resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmeler başlarken henüz sözleşme imzalanmadı.

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Süper Lig ekiplerinden Tractor FC'nin, 65 yaşındaki deneyimli teknik adama resmi teklif yaptığı öğrenildi. Daha önce İran'da Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın yeniden ülke futboluna dönme ihtimali gündeme gelirken, taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi. Peki, İsmail Kartal yeniden İran'da mı görev yapacak? İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

TRACTOR FC'DEN İSMAİL KARTAL'A RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe ile yollarını 27 Ekim 2026 tarihinde karşılıklı anlaşarak ayıran İsmail Kartal'a İran'dan teklif geldi. Sarı-lacivertli ekipte dördüncü teknik direktörlük dönemini tamamlayan deneyimli çalıştırıcının yeni adresiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Kartal için İran temsilcisi Tractor FC devreye girdi. Ajansspor'un haberine göre, kulüp yönetimi ile İsmail Kartal arasında resmi görüşmeler başladı.

İSMAİL KARTAL YENİDEN İRAN YOLCUSU OLABİLİR

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ülke futbolunu yakından tanıyor. Bu nedenle deneyimli teknik adamın yeniden İran'da görev yapma ihtimali dikkat çekiyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Kartal'ın kısa süre içerisinde İran'a giderek Tractor FC'nin başına geçebileceği belirtiliyor. Ancak taraflar arasında henüz resmi sözleşme imzalanmış değil. Deneyimli teknik direktörün vereceği karar, transfer sürecinin seyrini belirleyecek.

TRACTOR FC'NİN LİGDEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

İran Süper Lig ekiplerinden Tractor FC, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 20 puana ulaşan İran temsilcisi, lig sıralamasında 5. basamakta bulunuyor.

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirmek isteyen Tractor FC yönetiminin görüşmeleri sürdürdüğü ifade ediliyor.