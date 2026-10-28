Fenerbahçe yönetimiyle gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, kulüp tesislerinden ayrıldıktan kısa süre sonra trafik kazası geçirdi.

İstifasının ardından gece saatlerinde yola çıkan 63 yaşındaki teknik adam, Anadolu Kavağı civarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olayın duyulması, sarı-lacivertli camiada endişeye neden oldu.

Yapılan kontrollerin ardından İsmail Kartal'ın kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AZİZ YILDIRIM'IN KAZASI DA GÜNDEM OLDU

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaşanan hareketli saatlerin ardından bir kaza haberi de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi.

İddiaya göre, toplantının ardından özel aracıyla tesislerden ayrılan Yıldırım, manevra yaptığı sırada yol kenarında bulunan başka bir araca hafif şekilde sürttü.

O anların çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ve görüntülerin sosyal medyada yayıldığı öne sürüldü.Yıldırım'ın araçtan inerek diğer aracın sahibiyle görüştüğü ve oluşan maddi hasarı karşılayacağını belirttiği aktarıldı.