Finans analisti İslam Memiş, ons altında yükselişin 4 bin 150 dolara kadar sürebileceğini, ardından kâr satışları gelebileceğini söyledi. Yatırım sepetini yüzde 75 gümüş ve yüzde 25 altın olarak değiştirebileceğini belirten Memiş, gümüşte 75 dolar seviyesine dikkat çekti.

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki gelişmeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü, ABD seçimlerinin piyasalara yansımalarını ve altın-gümüş fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Piyasada en kötü dönemin geride kaldığını savunan Memiş, önümüzdeki iki aylık süreçte toparlanmanın güçlenebileceğini belirtirken yatırımcıları olası kâr satışlarına karşı uyardı. Altında 4.150 dolar seviyesine, gümüşte ise 75 dolara dikkat çeken analist, yatırım sepetindeki dağılımı da değiştirebileceğini açıkladı.

ALTINDA 4.150 DOLAR BEKLENTİSİ VE KÂR SATIŞI UYARISI

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons altında 4.000 ile 4.200 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yükselişin 4.150 dolara kadar devam edebileceğini ifade eden analist, bu seviyelerin ardından kâr satışlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Altının mevcut seviyelerde hâlâ ucuz olduğunu savunan Memiş, değerlendirmesinde, "Olması gereken seviyenin yüzde 50 altındayız" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE 75 DOLAR

Gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, bu yatırım aracını tercih edeceklerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Gümüşte uzun süre beklemenin ardından kısa sürede önemli kazanç fırsatları oluşabileceğini belirten analist, yatırımcılara şu sözlerle seslendi:

"Gümüş 11 ay bekletir, bir ayda size para kazandırır. Bu nedenle gümüşü bir eline alan diğer eline sabrı alacak"

Memiş, kendi yatırım sepetinde şu anda yüzde 50 altın ve yüzde 50 gümüş bulunduğunu açıkladı. Yılın bitmesine iki ay kala portföyündeki dağılımı değiştirebileceğini belirten analist, altındaki yüzde 25'lik payı gümüşe aktararak sepetini yüzde 75 gümüş ve yüzde 25 altın şeklinde düzenleyebileceğini ifade etti. Gümüşte takip ettiği kritik seviyenin ise 75 dolar olduğunu belirtti.

KONUT YATIRIMI İÇİN KENDİ EVİNİZİ ALMAKLA YATIRIM AMAÇLI ALIMI AYIRIN

Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İslam Memiş, oturmak amacıyla ev almayı düşünenlere önemli bir tavsiyede bulundu. Nakit parası bulunan ve bütçesine uygun bir konut bulanların alımı ertelememesi gerektiğini belirten Memiş, yatırım amacıyla ev satın almaya ise sıcak bakmadığını dile getirdi.

Elindeki altın ve gümüşün mevcut değerinin konut fiyatlarına kıyasla yüzde 27 daha düşük olduğunu ifade eden analist, konut ile değerli metaller arasındaki paritede dengelerin değişmesini beklediğini söyledi.

OTOMOBİL ALACAKLARA İHTİYAÇ UYARISI

Otomobil piyasasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Memiş, araç alımında ihtiyacın ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Kendi tercihini de açıklayan analist, sıfır kilometre ve yüksek maliyetli bir araç yerine yalnızca ihtiyaçlarını karşılayacak asgari düzeyde bir otomobil almayı tercih edeceğini ifade etti.

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