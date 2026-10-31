Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş,katıldığı yayında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. 2026 ve 2027'nin kazanç değil, birikimleri koruma yılları olacağını belirten Memiş, yatırımcıların yeni düzene 2028 yılına kadar alışacağını söyledi. İşte, altın alacakları ve borcu olanları ilgilendiren açıklamalar.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenlerini değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Petrol fiyatlarının 122 dolara kadar yükselmesine dikkat çeken Memiş, Körfez ülkeleri ve yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın ve gümüş sattığını, elde edilen kaynakların ise petrol pozisyonlarında değerlendirildiğini söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin enflasyonu artırabileceğini belirten Memiş, bu durumun merkez bankalarını faiz artırmaya yöneltebileceğini ve doların güç kazanabileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi altın borcu bulunanlar açısından bir fırsat olarak değerlendiren Memiş, buna rağmen yeni borçlanmalara karşı uyarıda bulundu. Fiyatlardaki düşüşe güvenerek altın üzerinden borçlanmanın riskli olduğunu belirten analist, bu tercihin gelecek yıl yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ALACAKLARA 2028 UYARISI

Altının bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybettiğini söyleyen İslam Memiş, 2026 yılının aynı zamanda bir manipülasyon yılı olduğunu savundu. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri “yasal soygun” olarak nitelendiren analist, yatırımcıların önceliğinin kazanç elde etmekten ziyade mevcut birikimlerini korumak olması gerektiğini dile getirdi.

Önümüzdeki yıllara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, 2026 yılını birikimleri koruma yılı olarak tanımladı. 2027'nin de kazanç yılı olmayacağını belirten analist, yatırımcıların yeni piyasa koşullarına 2028 yılına kadar alışacağını ifade etti.

Memiş, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2027 yılı da maalesef koruma yılı, kazanma yılı değil. O yüzden yatırımcılarımız 2028 yılına kadar yavaş yavaş alışacaklar. Neye alışacaklar? Birikim üzerinden para kazanmamanın artık gerçekleştiği bir döneme tekabül ettiğimiz için bundan sonra yatırımcılar şunu idrak edecek...

'Ya ben altın aldım yüzde 100 kazandım. Gümüş aldım yüzde 200 kazandım' Kusura bakmayın, bundan sonra birikimleriniz, tasarruflarınız sizi servet sahibi yapmayacak. O dönem bitti.”

YATIRIMCI NE YAPMALI? İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında temkinli hareket etmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, farklı yatırım araçlarında kazanç elde etmenin zorlaştığını savundu. Borsa, fon, altın, gümüş ve kripto para piyasalarına değinen analist, yatırımcılara ekranlarını kapatıp bir süre beklemelerini önerdi.

Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Şu anda piyasada yaptığımız tek bir şey var. Bütün yatırım araçlarının üzerinde konuşuyorum tek tek: Ekranı kapat, kenarda bekle.

Borsada kazandılar mı? Fonda kazandılar mı? Altında kazandılar mı? Gümüşte kazandılar mı? Kripto para piyasasında kazandılar mı? Bu yıl kim kazandı? Hiç kimse kazanmadı. Ocak ayından beri anlatmak istediğim bu. Direkt söylediğim şeyler bu. 2026 yılı kazanma yılı değil. 2026 yılı koruma yılı.”

İSLAM MEMİŞ'TEN “BÜYÜK RESETLEME” İDDİASI

İslam Memiş, değerlendirmelerinde küresel finans sistemine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi. “Büyük resetleme” olarak nitelendirdiği sürece değinen analist, dijital paraya geçiş çalışmalarının öne çekildiğini ve bu dönüşümün 2030 yılından önce gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini öne sürdü.

Memiş'in açıklamalarına göre yatırımcıları önümüzdeki dönemde yalnızca altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketler değil, küresel ekonomik sistemde yaşanabilecek değişimler de bekliyor.