Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında merkez bankalarının rezervlerini azaltma stratejisi olduğunu öne süren Finans uzmanı İslam Memiş, kuyumculuk sektörüne ilişkin de dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, artan kiralar ve değişen yatırım alışkanlıkları nedeniyle 2030 yılına kadar çok sayıda kuyumcunun kepenk kapatabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel piyasalarda merkez bankalarının ve yatırımcıların altın satmaya yönlendirildiğini öne süren Memiş, Çin’in altın rezervlerini artırdığını iddia etti. Türkiye’de ise yüksek kiralar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle 2030 yılına kadar perakende kuyumcu sayısında ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İSLAM MEMİŞ: “GİZLİ PLANI AÇIKLAYAYIM”

Haber Global canlı yayınında altın ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, değerli metallerdeki fiyat hareketlerinin arkasında küresel ölçekte bir strateji bulunduğunu öne sürdü. Petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıktığına dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının ve büyük yatırımcıların altın satmaya zorlandığını savundu.

Memiş, “Gizli plan şu; merkez bankalarını, Körfez ülkelerini ve ETF'lerde işlem yapan yatırımcıları yine altın satmak zorunda bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının rezervlerindeki azalmanın ülkelerin ekonomik rekabet gücünü zayıflatabileceğini belirten Memiş, altın fiyatlarının gerilediği dönemde Çin’in ve bazı merkez bankalarının alımlarını artırdığını iddia etti.

Memiş’in değerlendirmeleri piyasalara ilişkin kendi yorumlarını yansıtırken, küresel altın fiyatlarının koordineli bir plan doğrultusunda düşürüldüğüne ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

2030’A KADAR KUYUMCU SAYISI AZALABİLİR

İslam Memiş, Türkiye’de kuyumculuk sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara da dikkat çekti. Kapalıçarşı’da bazı kuyumcuların faaliyetlerini sonlandırdığına ilişkin haberleri değerlendiren Memiş, yüksek kira giderlerinin ve altın alım satımındaki fiyat farklarının işletmeleri zorladığını söyledi.

Bazı iş yerlerinde kiraların altın üzerinden belirlendiğini ve yıllık peşin ödendiğini ifade eden Memiş, Kapalıçarşı’nın işlek noktalarında yıllık kira bedellerinin 1 ila 2 kilogram altına ulaşabildiğini belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselişin kira maliyetlerini de artırdığına işaret eden Memiş, yüksek giderlerle çalışan kuyumcuların faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabileceğini dile getirdi.

Sektörün geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaşan Memiş, “2030 yılına kadar kuyumcu perakende mağazaların sayılarında ciddi bir azalış olacağını düşünüyorum” dedi.

“ALTIN ARTIK TAKI DEĞİL, YATIRIM ARACI OLDU”

Türkiye’de altın satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirten İslam Memiş, tüketicilerin işçilikli takılar yerine yatırım amacıyla tercih edilen altın ürünlerine yöneldiğini söyledi.

Geçmişte işçilikli takı satışlarının kuyumcular açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu hatırlatan Memiş, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

Bu ürünlerde alım satım farkının daha düşük olmasının kuyumcuların kazançlarını sınırladığını savunan Memiş, yüksek kira ve işletme giderlerinin de sektördeki baskıyı artırdığını belirtti. Memiş, tüketici alışkanlıklarındaki değişimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve perakende kuyumcu sayısında azalma yaşanabileceğini öngördü.

ALTIN GERİLEDİ, BRENT PETROL 111 DOLARI AŞTI

Haberde aktarılan 28 Ekim tarihli piyasa verilerine göre, gram altın saat 14.57 itibarıyla 6 bin 482 liradan işlem görürken, ons altın saat 15.12’de 4 bin 48 dolar seviyesinde fiyatlandı.

Brent petrolün varil fiyatı ise sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,6 yükselerek 111,22 dolara ulaştı. Altın fiyatlarındaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaların gündeminde yer alırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını da yakından takip etti.

İslam Memiş, Fed’in yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde’ın açıklamalarının da piyasaların yönü açısından önem taşıdığını belirtti.