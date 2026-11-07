Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve petrol piyasalarına ilişkin yıl sonu beklentilerini paylaştı. Değerli metallerde en kötü dönemin geride kaldığını düşündüğünü belirten Memiş, yatırımcılara "Nakte ihtiyacınız yoksa panik satışı yapmayın" uyarısında bulundu.

Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin ardından hareketlilik artarken altın, gümüş ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz kararlarını ve değerli metallerin yıl sonu beklentilerini değerlendirdi.

“EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Değerli metaller üzerinde yaklaşık 9 aydır devam eden baskılanma sürecine dikkat çeken İslam Memiş, piyasalara ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “En kötünün geride kaldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTINDA 4 BİN 600 DOLAR BEKLENTİSİ

Ons altında yaşanabilecek kâr satışlarına ve fiyat dalgalanmalarına karşı yatırımcıları uyaran Memiş, sonraki yükseliş hareketinde 4 bin 200 ile 4 bin 400 dolar aralığının takip edileceğini belirtti.

Önümüzdeki iki aylık süreçte ise 4 bin 400-4 bin 600 dolar seviyelerinin öne çıkabileceğini ifade eden Memiş, bu yıl ons altında 5 bin dolar seviyesinin zorlanmasını hedeflediklerini söyledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA PANİK SATIŞ UYARISI

Yıl sonuna kadar piyasalardaki sert fiyat hareketlerinin devam edebileceğini vurgulayan İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı.

Memiş, “Nakte ihtiyacınız yoksa panik satışı yapmayın. Beklemeye devam edeceğiz” tavsiyesinde bulundu.

FED'İN FAİZ KARARINDA PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLACAK

Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına gerilemesinin Fed'in elini bir miktar rahatlattığını belirten Memiş, merkez bankasının faiz politikasına ilişkin olası senaryoları da değerlendirdi.

Memiş, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi halinde ise bu kararı mart ayına erteleyebileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının yeniden 120 dolar seviyesine çıkması durumunda ise aralık ayındaki faiz artırımının doğrudan gündeme gelebileceğini vurguladı.