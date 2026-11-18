Eyüpsultan’da kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıyla öldürülen Ferhat Yamen cinayetinin şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. 16 kurşunun isabet ettiği saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AA/DHA- İstanbul Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'in (40) yaşamını yitirdiği silahlı saldırının şüphelisi, Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olarak belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı, dün saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki trafik ışıklarında beklerken aracın yanına yaklaşan saldırgan peş peşe ateş açtı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Yamen ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Yamen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerindeki incelemede 19 boş kovan bulundu. Saldırganın yaya olarak kaçtığı belirlendi.

80 MİLYON LİRALIK DÜKKAN ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Yamen ile Halil F. arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkanın satışından kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü. Saldırının da bu anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yamen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze bugün ailesine teslim edildi.

Ferhat Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.