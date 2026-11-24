İzmir'de iş insanı Bekir Kayabaşı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma, cinayetin arkasındaki planı ortaya çıkardı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öne sürülen olayda, Kayabaşı'nın 45 yaşındaki kızının yanı sıra özel şoförü ve kızının erkek arkadaşının da şüpheliler arasında yer aldığı belirlendi. Cinayeti gerçekleştirmesi için Elazığ'dan bir kişinin İzmir'e getirildiği tespit edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki iş insanı Bekir Kayabaşı, 10 Kasım'da evinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edilen Kayabaşı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin miras nedeniyle planlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Kasım'da Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Bekir Kayabaşı'ndan (72) uzun süre haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında yaşadığı villaya gitti.

Eve giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA BIÇAK VE KURŞUN İZLERİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 72 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Kayabaşı'nın vücudunda bıçak yaraları ve kurşun izleri tespit edildi.

Kayabaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen iş insanı, ertesi gün Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

6,5 DÖNÜMLÜK ARAZİDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Cinayetin aydınlatılması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kayabaşı'nın yaşadığı villanın da bulunduğu yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki delilleri değerlendirirken Kayabaşı'nın aile bireyleri, yakınları ve iş çevresindeki kişilerle de görüşerek cinayetin arka planını araştırdı.

CİNAYETİN MİRAS NEDENİYLE PLANLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheler, Kayabaşı'nın 45 yaşındaki kızı P.K. ile 39 yaşındaki erkek arkadaşı S.A. üzerinde yoğunlaştı.

Yapılan araştırmalarda S.A.'nın aynı zamanda Kayabaşı'nın özel şoförlüğünü yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda cinayetin miras nedeniyle planlandığı öne sürüldü. Polis ekipleri, P.K.'nin babasının öldürülmesi için harekete geçtiğini, erkek arkadaşı S.A.'nın da cinayet planında yer aldığını tespit etti.

TETİKÇİNİN ELAZIĞ'DAN İZMİR'E GELDİĞİ BELİRLENDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayeti gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemek için şüphelilerin bağlantılarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda S.A.'nın, cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin daha önceden tanıdığı bir kişiyle anlaştığı belirlendi.

Şüpheliler arasındaki irtibatları inceleyen polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren kişinin şehir dışından geldiğini tespit etti. Soruşturmada, tetikçinin Elazığ'dan İzmir'e gelerek önceden planlanan cinayeti gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından polis ekipleri, 16 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda iş insanının kızı P.K. (45), erkek arkadaşı S.A. (39) ile H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Kayabaşı cinayetine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.