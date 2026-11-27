Denizli'de, iş gezisinden erken dönerek eşini iki erkekle birlikte gördüğü öne sürülen 49 yaşındaki iş insanının, çıkan tartışmanın ardından boğularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, maktulle aynı sitede yaşadığı belirlenirken polis baskını sırasında iki şüphelinin başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iş gezisinden erken dönerek eşini iki erkekle birlikte gördüğü iddia edilen 49 yaşındaki iş insanı Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, Karagöz ailesiyle aynı sitede yaşadığı belirlendi. Polis ekiplerinin eve girdiği sırada iki şüphelinin başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER AYNI SİTEDE YAŞIYORMUŞ

Yeni Asır'ın haberine göre, mermer firması sahibi Karagöz ve eşi Asiye Karagöz ile aynı sitede yaşayan M.K. ve A.D., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İş gezisinden planlanandan erken dönen Karagöz'ün, sabaha karşı evine anahtarıyla girdiğinde eşini iki erkekle birlikte gördüğü iddia edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE BAŞKA ODAYA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu.

M.K. ve A.D.'nin ise polis ekipleri eve girdiği sırada başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin fotoğrafları da ortaya çıktı. İki şüphelinin, evde çıkan kavga sırasında Karagöz'ü darbettikten sonra boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz de M.K. ve A.D. ile birlikte gözaltına alındı.

EVDE ALKOL ALINDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, evde alkol alındığı ve kavga yaşandığı tespit edildi.

Karagöz'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üç şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.