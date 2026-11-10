İran Devrim Muhafızları, yeri açıklanmayan yeni bir yer altı füze tesisine ait görüntüleri ilk kez yayımladı. Üst düzey komutanların ziyaret ettiği tesisten ABD ve İsrail'e dikkat çeken mesajlar verildi. Tahran yönetimi, olası yeni bir saldırıya karşılık verileceğini ve çatışmaların tırmanması halinde daha önce açıklanmamış silahların kullanılabileceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, yeni bir yer altı füze tesisini tanıtarak üst düzey askeri yetkililerin komplekse gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüntüleri yayımladı.

İran devlet medyasında paylaşılan görüntülerde, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdollahi ile Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi'nin tesisi incelediği görüldü. Kompleksin konumu ve ziyaretin ne zaman gerçekleştirildiği ise açıklanmadı.

İRAN'DAN BÖLGE DIŞINA MİSİLLEME TEHDİDİ

Ziyaret sırasında ülkesine yönelik olası saldırılara ilişkin konuşan Abdollahi, "Düşman bize karşı bir hamle daha yaparsa yanıtımız bölgenin ötesine uzanacak" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Mohebbi de cumartesi günü yaptığı açıklamada, füze üretiminin bir bölümünün hava saldırılarından korunmak ve savaş sırasında faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla yer altına taşındığını belirtmişti.

Mohebbi, ABD ve İsrail ile çatışmaların şiddetlenmesi halinde daha önce kamuoyuna açıklanmayan silahların kullanılabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Bu gelişmeler, ABD'nin kasım ayı başında Keşm Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde yaşandı.

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI FÜZE ÜSLERİNDE ONARIM ÇALIŞMALARI

İran, uzun yıllardır "füze şehirleri" olarak adlandırılan yer altı depolama ve fırlatma tesisleri aracılığıyla askeri altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.

Geçen yıl yaşanan savaş sırasında İsrail, İran'ın misilleme kapasitesini zayıflatmak amacıyla füze rampalarını, depoları ve bunlarla bağlantılı altyapıyı hedef almıştı.

Reuters'ın şubat ayında incelediği uydu görüntüleri ise saldırılarda hasar gören füze üslerinde onarım çalışmalarının yürütüldüğünü ortaya koymuştu. Görüntülerde ayrıca hassas askeri ve nükleer tesislerin güçlendirilmesine veya gizlenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğü görülmüştü.