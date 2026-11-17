Apple'ın iOS 27.3 beta sürümünde iPhone Duo için test ettiği yüzle kilit açma seçeneği, son 45 dakika içinde Touch ID veya parolayla doğrulama yapılmasını gerektiriyor. Face ID'den farklı çalışan sistem, Apple Pay ödemelerini onaylamak için kullanılamıyor.

Apple, katlanabilir telefonu iPhone Duo için ön kamerayla yüz tanıyarak ekran kilidini açma seçeneğini test ediyor. iOS 27.3 beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcının son 45 dakika içinde Touch ID veya parolayla kimliğini doğrulamış olması koşuluyla çalışıyor.

Türkgün'ün aktardığı bilgilere göre bu süre aşıldığında yeniden parmak izi ya da parola kullanılması gerekiyor. Mevcut ön kameradan yararlanan seçenek, yeni bir sensör veya donanım değişikliği gerektirmiyor.

FACE ID İLE AYNI YETKİLERE SAHİP DEĞİL

Test edilen sistem, Apple'ın diğer iPhone modellerinde kullandığı Face ID'den farklı. Face ID, özel sensörler ve TrueDepth kamera sistemiyle kimlik doğrularken iPhone Duo'daki yeni seçenek daha sınırlı bir kullanım sunuyor.

Yüzle kilit açma özelliği, Apple Pay ödemelerini onaylamak için kullanılamıyor. Ödeme işlemlerinde desteklenen güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması gerekiyor.

Özellik şu anda yalnızca iPhone Duo için test ediliyor. Diğer iPhone modellerine sunulacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Face ID'ye sahip iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ise zaten yüz tanımayla güvenli kimlik doğrulaması yapabiliyor.

ARALIK AYI BEKLENİYOR, ÖZELLİK HENÜZ KESİN DEĞİL

Eylül ayında iOS 27'yi kullanıma sunan Apple'ın, iOS 27.3 güncellemesini Aralık 2026'da yayımlaması bekleniyor. Ancak 17 Kasım 2026 itibarıyla kesin yayın günü açıklanmış değil.

Beta sürümünde test edilen yüzle kilit açma seçeneğinin nihai sürümde yer alacağı da kesinleşmedi. Test sürecinde özelliklerin çalışma biçimi değişebiliyor veya bazı yenilikler sonraki sürümlere ertelenebiliyor.

KATLANABİLİR MODELDE TOUCH ID KULLANILIYOR

Apple'ın 9 Eylül 2026'da tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, mevcut durumda Touch ID ve parolayla kimlik doğruluyor. Cihazda 7,6 inç iç ekran, 5,4 inç dış ekran, A20 Pro işlemci ve Grade 5 titanyum gövde bulunuyor.

iOS 27 ailesini kullanan modelde katlanabilir ekrana uyarlanan deneyim, çoklu görev kullanımına ve uygulamalar arasında geçişe odaklanıyor. Eylül 2026'da tanıtılan iPhone 18 Pro ve Pro Max ise geleneksel telefon tasarımını sürdürüyor; bu modeller A20 Pro işlemci ve değişken diyaframlı 48 megapiksel Fusion ana kamera taşıyor.

Kullanıcılar, cihazlarına sunulan güncellemeleri Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolundan kontrol edebiliyor. Güncelleme öncesinde önemli verilerin yedeklenmesi ve yeterli şarj seviyesinin sağlanması öneriliyor. Beta sürümleri ise test aşamasında oldukları için yazılım sorunları içerebiliyor.