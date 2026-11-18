İnternet hizmetini sonlandırmak isteyen kullanıcılar, iptal başvurusundan sonra fatura gelmeye devam etmesi veya cayma bedeli çıkarılması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Abonelik fesih işlemlerinde başvuru tarihi, taahhüt koşulları ve cihaz teslimi önem taşıyor.

İnternet aboneliğini değiştirmek veya tamamen sonlandırmak isteyen tüketicilerin dikkat etmesi gereken çeşitli işlemler bulunuyor. Özellikle taahhütlü paket kullanan aboneler, sözleşmeyi erken sonlandırmaları halinde cayma bedeliyle karşılaşabiliyor.

Ancak bu bedelin hesaplanmasında mevzuat ve sözleşme hükümleri dikkate alınıyor. İşletmecinin tüketiciye sunduğu hizmet, kampanya ve indirim koşulları da değerlendirmeye dahil ediliyor.

Abonelik iptali sırasında yaşanan sorunların önemli bir bölümü, başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığının takip edilmemesinden kaynaklanabiliyor.

İPTAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Tüketiciler internet aboneliklerini işletmecinin sunduğu başvuru kanalları üzerinden sonlandırabiliyor. Elektronik başvuru, müşteri hizmetleri veya ilgili diğer yöntemler kullanılabiliyor.

Başvurunun alındığına ilişkin kayıt veya onay belgesinin saklanması önem taşıyor. Böylece iptal tarihinden sonra fatura düzenlenmesi durumunda tüketici başvurusunu belgeleyebiliyor.

İptal sürecinde hizmetin hangi tarihte sona erdirileceği de kullanıcıya bildirilen bilgiler arasında bulunmalı.

MODEM VE DİĞER CİHAZLAR İADE EDİLMELİ Mİ?

Bazı internet aboneliklerinde modem veya diğer cihazlar işletmeci tarafından kiralanabiliyor ya da belirli kullanım koşullarıyla müşteriye teslim edilebiliyor.

Abonelik sona erdiğinde cihazın iade edilmesi gerekiyorsa teslim süresine ve iade yöntemine dikkat edilmesi gerekiyor.

Cihazın teslim edildiğine ilişkin belge alınması, ileride ortaya çıkabilecek ücret uyuşmazlıklarında önem taşıyor.