Bazen yalnızca birkaç saniyesini duyduğunuz bir şarkı, saatler hatta günler boyunca zihninizde tekrar edebilir. Üstelik bunu durdurmaya çalıştıkça melodi yeniden aklınıza gelebilir. Peki, bu durum neden yaşanıyor?

Zihinde istemsizce tekrarlanan müzik parçaları, psikoloji literatüründe “kulak kurdu” olarak bilinen deneyimle ilişkilendiriliyor. Kısa, ritmik ve kolay hatırlanan melodiler bu duruma daha yatkın olabiliyor.

ŞARKIYI GÜN İÇİNDE DUYMUŞ OLABİLİRSİNİZ

Bir mağazada, videoda veya toplu taşımada duyulan kısa bir melodi, daha sonra kendiliğinden akla gelebilir. Şarkıyı bilinçli olarak dinlemiş olmak her zaman gerekmiyor.

ZİHNİNİZDEN ÇIKARMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Başka bir müzik dinlemek, farklı bir işle ilgilenmek veya dikkati başka bir etkinliğe yöneltmek yardımcı olabilir. Bu durum çoğunlukla olağan bir deneyimdir.

Ancak tekrarlayan ses algıları dışarıdan gelen bir ses gibi hissediliyor veya kişiyi ciddi biçimde rahatsız ediyorsa profesyonel destek alınabilir.