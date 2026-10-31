Avustralya merkezli biyoteknoloji şirketi Cortical Labs'te görev yapan bilim insanları, insan beyin hücreleriyle çalışan bir robot köpek geliştirdi. Laboratuvar ortamında yetiştirilen nöronların özel bir çip üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulan sistem, robotun basit bir harita üzerinde belirlenen hedefe doğru ilerlemesini sağladı.

Araştırmacılar, canlı nöronları doğrudan çip üzerinde yetiştirerek elektrotlarla donatılmış bir sistem oluşturdu. Elektrotlar, çip ile nöronlar arasında çift yönlü elektriksel sinyal iletimine olanak tanıdı. Nöronların elektriksel aktiviteleri ise robota hareket komutları olarak aktarıldı.

Cortical Labs'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Brett Kagan, robot köpek deneyinin biyolojik sistemlerdeki gelişmelerin gerçek dünyada nasıl uygulanabileceğini gösteren basit bir örnek olduğunu belirtti.

Kagan, uzun vadede bu yaklaşımın, öngörülemeyen gerçek dünya koşullarında karar vermesi gereken robotlara ve otonom sistemlere katkı sağlayabileceğini ifade etti.

CANLI BEYİN HÜCRELERİ ROBOTUN HAREKETLERİNİ KONTROL ETTİ

Araştırmacılara göre biyolojik hücrelerin bilgi işlem sistemlerinde kullanılması, enerji verimliliği ve değişen koşullara uyum sağlama açısından geleneksel teknolojilere alternatif oluşturabilir. İnsan beyninin karmaşık görevleri görece düşük enerji tüketimiyle gerçekleştirebilmesi, bu alandaki çalışmaların temel çıkış noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte teknoloji henüz erken aşamada bulunuyor. Robot köpek deneyi, canlı nöronların basit bir hedefe ulaşmak için robotun hareketlerini yönlendirebildiğini ortaya koysa da sistemin hız ve verimlilik açısından geliştirilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, gelecekte nöronlarla kontrol edilen robotların uzaktan veya tehlikeli koşullarda görev yapabileceğini, ayrıca zamanla öğrenerek insanlara kişiselleştirilmiş destek sunabileceğini değerlendiriyor.

DAHA ÖNCE PONG VE DOOM OYUNLARINI OYNAMIŞLARDI

Cortical Labs, daha önce laboratuvar ortamında yetiştirilen nöron kümelerinin bilgisayar ortamındaki görevleri yerine getirebildiğini göstermişti. Bu kapsamda canlı hücrelerden oluşan sistemler, Pong ve Doom oyunlarını oynayabilecek şekilde eğitilmişti.

Robot köpek deneyiyle birlikte araştırmacılar, biyolojik bilgi işlem teknolojisini sanal ortamdan fiziksel robotik sistemlere taşımış oldu.

HEDEF DAHA GELİŞMİŞ BİYOLOJİK ÇİPLER

Çalışmanın sonraki aşamalarında, daha karmaşık görevleri daha kısa sürede yerine getirebilecek biyolojik çiplerin geliştirilmesi hedefleniyor. Araştırmacılar ayrıca nöron temelli çiplerin bilgiyi nasıl sakladığını ve ne tür bir hafıza mekanizmasına sahip olabileceğini anlamaya çalışacak.

Cortical Labs Araştırma Yazılım Mühendisi Johnson Zhou, temel zorluğun yalnızca silikon üzerinde nöron yetiştirmek olmadığını belirtti. Zhou, biyolojik sistemlerle güvenilir iletişim kurmanın, bu sistemleri eğitmenin ve tutarlı sonuçlar elde etmenin yollarını bulmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırma, NeurIPS 2026 konferansında sunuldu ve arXiv platformunda yayımlandı.