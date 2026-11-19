İngiltere merkezli küresel haber dergisi The Economist, gündem yaratan ‘gelecek yıl tahminlerine’ yer verdiği dergisinin 2027 edisyonunu yayınladı.

ABD’de Trump dönemi sonrası yarışın başlangıcından sinema sektörünün YouTube’a kayışına, zayıflama iğnelerinin moda sektörüne etkisinden tahvil piyasasına kadar pek çok analizin yer aldığı derginin kapağındaki semboller, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Sembollerin planlanmış küresel bir politik senaryonun ipuçları olduğunu öne süren komplo meraklıları, sağ üst köşede Türk bayrağının da yer aldığı bölümdeki simgeleri ise, “Mekke Anlaşması sonrası Türkiye’nin Arap dünyasındaki gücü giderek artacak” şeklinde yorumladı.

İşte, komplo teorisyenlerinin sembollere dair yorumları:

1.ABD Başkanı Trump kanun değiştirip Beyaz Saray’da kalacak.

2.Zenginler felaketlere karşı uzayda şahsi sığınaklar kuracak.

3.Çin, Tayvan’ı ele geçirmek için askeri harekat başlatacak.

4.Yapay zeka bankalara saldırıp bütün hesapları boşaltacak.

5.Füzelerle orman yangınları çıkarılacak, milyonlar evsiz kalacak.

6.Türkiye, Arap dünyası ve Orta Doğu’da süper güç olacak.

7.Tahvil piyasası çökecek, büyük bir finansal kriz başlayacak.

8.Avrupa’da aşırı sağın yükselişiyle ırkçılar başa gelecek.

9.Yeni bir pandemi çıkacak, tekrar aşılama başlatılacak.

10.Rekor kıran sıcak dalgaları sonucu su için savaşlar çıkacak.