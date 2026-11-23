İstanbul’da otoparklarında ilk üç saati ücretsiz yapmayan 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezine toplam 2 milyon 426 bin 775 lira ceza uygulandı. İBB’nin açıklamasına göre, son bir haftada 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bilgilendirme ve denetimler sonucunda 14 merkez uygulamasını mevzuata uygun hale getirdi.

AA- İstanbul'da alışveriş, iş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında uygulanması gereken “İlk 3 saat ücretsiz” kuralına uymayan işletmelere ceza yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kurala aykırı hareket ettiği belirlenen 50 merkeze toplam 2 milyon 426 bin 775 lira idari para cezası uygulandı.

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde, otoparkların ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımının ücretsiz olması gerekirken bu kurala uymadığı tespit edilen 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezi belirlendi.

SON BİR HAFTADA 655 İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI DÜZENLENDİ

İBB ekiplerinin denetimleri sonucunda, son bir hafta içinde kurala aykırı uygulama yaptığı ve vatandaşların mağduriyetine neden olduğu belirlenen işletmeler hakkında 655 idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Bu kapsamda işletmelere toplam 2 milyon 426 bin 775 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

İBB, kurala aykırı uygulamalara son verilmesi ve UKOME kararına uygun hareket edilmesi gerektiği konusunda işletmecilere ve yönetimlere resmi yazılar gönderdi.

Bilgilendirme ve denetim çalışmalarının ardından 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına astı. Böylece söz konusu merkezler uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

OTOPARKTA İLK 3 SAAT ÜCRETSİZ KURALINA UYMAYANLAR NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

İstanbul'da alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saat ücretsiz uygulamasına aykırı bir durumla karşılaşan vatandaşlar, İBB Çözüm Merkezi üzerinden şikayette bulunabiliyor.

Kurala aykırı şekilde otopark ücreti talep eden işletmeler hakkında İBB Zabıta ekipleri tarafından tespit tutanağı düzenleniyor. Hazırlanan tutanaklar, idari para cezası kararı alınması için İBB Encümen Müdürlüğüne gönderiliyor.

2026 yılı itibarıyla söz konusu kurala aykırı hareket eden işletmelere araç başına 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.