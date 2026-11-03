Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Bazı illerde mevsimin ilk kar yağışı beklenirken, İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürecek. İşte il il beklenen hava durumu ve kar yağışının görüleceği bölgeler...

Türkiye, çarşamba gününden itibaren Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da termometreler 12, Ankara'da ise 11 dereceyi gösterecek. Bazı illerde mevsimin ilk kar yağışının görülmesi bekleniyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz'in Adana ve Mersin dışındaki kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun Mardin dışındaki illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de yağış görülecek.

Yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YENİDEN KUVVETLENECEK

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, dışarıda bulunan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte yağışın bugün öğleden sonra yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın da sağanağın etkisini sürdürmesi tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.

RUSYA ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE DÜŞÜRECEK

Rusya üzerinden Türkiye'ye doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışlı sistemin beraberinde kış soğuklarını da getireceğini belirtti.

Hafta başında birçok kentte 18-20 derece seviyelerinde ölçülen hava sıcaklıklarının, soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle kuzey kesimlerde 8 derece birden düşeceğini ifade eden Çalışkan, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra iç kesimlerde de belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacağını söyledi. Buna göre perşembe günü İstanbul'da sıcaklığın 12, Ankara'da ise 11 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

RİZE, ARTVİN VE ERZURUM'DA MEVSİMİN İLK KARI BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasının bazı bölgelerde mevsimin ilk kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olabileceğine dikkat çeken Dilek Çalışkan, perşembe-cumartesi günleri arasında yaylalara çıkmayı planlayan vatandaşları uyardı. Yoğun kar yağışının bu bölgelerde ulaşımı ve trafiği olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

EGE VE AKDENİZ'DE GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren bu bölgelerde güneşli havanın yeniden görüleceğini ifade etti.

Ancak yağışların sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların geçen haftaya kıyasla daha düşük seyredeceği tahmin ediliyor.