İlk gece korkusuyla başa çıkma yolları
İlk gece her iki tarafta da kaygı yaratabilir. Ancak rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanarak kendilerini zamanın akışına bırakan, anın keyfini çıkaran çiftlerde ilk gece sorunsuz yaşanır…
Bu endişelerimden nasıl kurtulurum?
SORU:
29 yaşındayım, bugüne kadar hiç kız arkadaşım olmadı. Çıktığım biri var evliliği düşünüyoruz ama benim ilk geceyle ilgili endişelerim var. İlk gece ya olumsuz bir şey olursa, ya ilişkiye giremezsek diye korkuyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Y.A./ İstanbul
CEVAP:
Ne olursa olsun ilk defa deneyimlenecek bir olayda heyecan duymak, yapamayacağını düşünmek normal ve insana özgü bir olaydır. Hele de bu cinsellik gibi hem tabu olan hem de özel arz eden bir olay ise her şey daha da karmaşık olur. Buna diğer kişinin de kaygılarını da ekleyince olumsuzluğu ikiyle çarpmak gerekir. Bunların yaşanmaması için yeni evlenen çift ilk gece acele etmeden, sevişmeyi uzun tutup kendilerini hazır hissettiklerinde birlikte olmalı, birleşmeye değil, haz alıp eğlenmeye odaklanmalıdır. Rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanarak zamanın akışına kendini bırakan, anın keyfini çıkaran çiftlerde. İlk gece sorunsuzca yaşanır ve geride hoş bir anı olarak kalır. Sizin durumunuzda şimdiden endişelenmenize gerek yok. İlk gecenizi mümkünse eşinizle birlikte herkesten uzak bir yerde acele etmeden yaşamaya çalışın. Evlenmeden önce kadın ve erkek cinselliğiyle ilgili bilimsel kitaplar ve eğitici videolar izleyerek kendinizi ve nişanlınızı hazırlayabilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde her şey güzel olacaktır.
Testislerdeki ağrı tehlikeli midir?
SORU:
2 aydır nişanlıyım. Nişanlımla fırsat buldukça kıyafet üzerinden sevişiyoruz ve bende boşalma olmuyor. Sonrasında testislerde çok yoğun bir ağrı yaşıyorum. Bunun kalıcı bir zararı olur mu? E.S./Bursa
CEVAP:
Testislerde uzun süre boşalamama sonucu oluşan ağrıya “blue bals” denir. Erkeklerde uzun süreli cinsel uyarılma olduğunda testosteron seviyesinde bir artış, meni kanalları üzerinde yoğun basınç ve şişme olur. Bu basınç ve gerilim uzun süre devam ettiğinde ve boşalma olmadığında testislerde kas yorgunluğuna benzer bir ağrı oluşur. Cinsel uyarının kesilmesinde sonraki ilk 2 saatte en yüksek seviyeye ulaşır. Özellikle hormon seviyesi yüksek genç erkeklerde görülür. Çaresi en kısa sürede boşalarak üreme sisteminin rahatlamasıdır. Ağrı boşama sonrasında da bir süre daha devam edebilir.
Vajinismus tedavisi niye işe yaramadı?
SORU:
2 yıldır evliyim, vajinismus sorunum vardı. Başladığım tedavi 10 gün önce bitti ama ben haz alamıyorum ve acı çekiyorum. Neden böyle oldu, cinsellik böyle bir şey mi yoksa tedavi mi tam olmadı? D.N./Kayseri
CEVAP:
İstemsiz kasılma nedeniyle ilişkiye girememe sorunu olan vajinismus en sık görülen kadın cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel terapi ile kolaylıkla tedavi edilen vajinismus sorunu, doğru tedavi edilmediğinde farklı şekillerde devam edebilir. Genellikle iyi tedavi edilmeyen vajinismus disparoni denilen ağrılı ilişkiye dönüşerek devam eder. Disparoni zorla da olsa ilişkiye girebilmeyi ama ilişkiden haz almak yerine acı çekilmesi şeklinde tanımlanır. Bunun nedeni cinsel terapinin merkezine haz alma ve doyumlu bir cinsellik yerine mekanik bir şekilde penis-vajina ilişkisini koymaktır. Neyse ki bunun da tedavisi vardır. Biraz sabırlı olmalı, kendinize zaman tanımalısınız.