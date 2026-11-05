Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Faruk Erdem, 2027 için üç farklı zam senaryosunu değerlendirdi. Faruk Erdem'in değerlendirdiği üç zam senaryosuna göre 2027'de net asgari ücret 36 bin 48 lira ile 37 bin 536 lira arasında olabilir.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Milyonlarca çalışan yeni yılda uygulanacak zam oranını beklerken, olası artışların işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, doğum ödeneği ve sosyal güvenlik primlerine etkisi de gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, köşesinde yeni asgari ücrete ilişkin üç farklı zam senaryosunu ve bu artışların diğer ödeme kalemlerine olası yansımalarını değerlendirdi. Faruk Erdem'in değerlendirdiği üç zam senaryosuna göre 2027'de net asgari ücret 36 bin 48 lira ile 37 bin 536 lira arasında olabilir.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 15 kişiden oluştuğunu hatırlatan Erdem, yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin önemli göstergeler arasında yer aldığını belirtti.

Değerlendirmede Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, yüzde 30'luk zam ihtimali ve 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması üzerinden üç farklı senaryo ele alındı.

Bu hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması durumunda net ücret 36 bin 48 liraya, brüt ücret ise 42 bin 410 liraya yükselecek.

Yüzde 30'luk artış senaryosunda net asgari ücret 36 bin 498 lira, brüt asgari ücret 42 bin 939 lira olacak. Yüzde 33,7'lik zam yapılması halinde ise net ücret 37 bin 536 liraya, brüt ücret 44 bin 161 liraya ulaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Asgari ücrette yapılacak artış, işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarını da doğrudan etkileyecek.

Mevcut durumda net 13 bin 111 lira olan en düşük işsizlik maaşının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 16 bin 835 liraya yükselmesi bekleniyor. Halen 26 bin 223 lira olan en yüksek işsizlik maaşı ise aynı senaryoda 33 bin 670 liraya çıkacak.

Yüzde 33,7'lik artışın gerçekleşmesi halinde en düşük işsizlik maaşı 17 bin 530 liraya, en yüksek işsizlik maaşı ise 35 bin 60 liraya ulaşacak.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ HESAPLAMA

Asgari ücretteki olası artışın etkileyeceği ödeme kalemlerinden biri de kıdem tazminatı olacak.

Mevcut durumda asgari ücretli bir çalışan için çalışılan her yıl karşılığında damga vergisi kesintisi sonrasında 32 bin 779 lira olan en düşük yıllık kıdem tazminatının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 42 bin 88 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Yüzde 33,7'lik artış gerçekleşirse bu tutarın 43 bin 825 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

DOĞUM İZNİ ÖDEMELERİ DE ARTACAK

Yeni asgari ücret, doğum iznindeki annelere ödenen iş göremezlik ödeneğini de etkileyecek.

168 günlük doğum izni süresi için halen 123 bin 312 lira olan en düşük ödemenin, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 158 bin 332 liraya, yüzde 33,7'lik artışta ise 164 bin 868 liraya yükselmesi bekleniyor.

Doğum izninin ardından yarım çalışma hakkından yararlanan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödemeler de değişecek. Mevcut durumda aylık 16 bin 389 lira olan ödeme, yüzde 28,4'lük artışta 21 bin 44 liraya, yüzde 33,7'lik artışta ise 21 bin 912 liraya çıkacak.

RAPOR PARASI VE STAJYER ÜCRETLERİ DE YÜKSELECEK

Hastalık nedeniyle çalışamayanlara ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, diğer adıyla rapor parası da asgari ücretteki artıştan etkilenecek.

Mevcut durumda günlük en düşük rapor parası yatarak tedavide 550,5 lira, ayakta tedavide ise 734 lira seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda bu tutarların yatarak tedavide 706,84 liraya, ayakta tedavide 942,46 liraya yükselmesi hesaplanıyor. Yüzde 33,7'lik artışta ise günlük ödemelerin sırasıyla 736,02 lira ve 981,36 lira olması öngörülüyor.

Stajyer ücretlerinde de artış gündeme gelecek. Yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre stajyerlere ödenen en düşük ücretler, iş yerindeki çalışan sayısına bağlı olarak 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişecek.

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise bu tutarların 5 bin 630 lira ile 11 bin 261 lira arasında olması bekleniyor.

BES, BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ DE DEĞİŞECEK

Asgari ücretteki artışın etkili olacağı bir diğer alan bireysel emeklilik sistemi (BES) olacak. Otomatik katılım kapsamında çalışanlardan yapılan en düşük kesinti tutarı da yeni ücretle birlikte artacak.

Mevcut durumda 990,9 lira olan en düşük işçi payının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda bin 272 liraya, yüzde 33,7'lik artışta ise bin 324 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri ile doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma tutarları da yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET HENÜZ BELLİ DEĞİL

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için henüz resmi bir karar alınmış değil. Faruk Erdem'in değerlendirdiği üç farklı zam oranı, olası artışların ücret ve sosyal ödemelere etkisini ortaya koyan senaryolardan oluşuyor.

Kesin rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelerin ardından açıklanacak.