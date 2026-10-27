İkinci el otomobil alırken aracın dış görünüşü ve kilometresi tek başına yeterli değil. Hasar geçmişi, mekanik durum, bakım kayıtları ve resmi işlemler birlikte değerlendirilerek daha bilinçli karar verilebilir.

İkinci el otomobil piyasasında araç seçmek isteyenlerin ilk baktığı ayrıntılar genellikle model yılı, kilometre ve fiyattır. Ancak aynı özelliklere sahip iki araç arasında önemli durum farkları bulunabilir. Bu nedenle satın alma kararı verilmeden önce otomobilin geçmişi ve mevcut durumu ayrıntılı şekilde incelenmeli.

Aracın kaporta ve boya durumu, daha önce geçirdiği kazalar ve değişen parçaları hakkında bilgi edinmek önem taşıyor. Bununla birlikte hasar kaydı bulunmaması, otomobilin kesinlikle kazasız olduğu anlamına gelmeyebilir. Mevcut kayıtların yanında bağımsız bir ekspertiz incelemesi de değerlendirilmelidir.

Motor, şanzıman, fren sistemi, lastikler ve elektronik donanımlar gibi temel parçaların durumu, aracın ileride çıkarabileceği masrafları etkileyebilir. Test sürüşü sırasında olağan dışı seslere, titreşime ve gösterge panelindeki uyarılara dikkat edilmeli. Şüpheli bir durum varsa uzman kontrolü olmadan karar verilmemeli.

Satın alma öncesinde ruhsat bilgileri ve aracın resmi kayıtları da kontrol edilmeli. Satışın noter üzerinden usulüne uygun biçimde tamamlanması, ödeme yönteminin güvenli seçilmesi ve gerekli belgelerin saklanması, alışveriş sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmeye yardımcı olabilir.