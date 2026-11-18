İkinci el otomobil piyasasında kilometre bilgisi, araç değerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Satış öncesinde kilometresi düşürülmüş bir araçla karşılaşmamak için servis kayıtlarından muayene geçmişine kadar farklı bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.

İkinci el otomobil satın alırken vatandaşların en çok dikkat ettiği bilgilerden biri kilometre oluyor. Aracın ne kadar kullanıldığını gösteren bu veri, fiyat belirlenmesinde ve bakım geçmişinin değerlendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Ancak bazı araçlarda kilometre göstergesine müdahale edilmesi, alıcıların yanlış bilgiyle karar vermesine neden olabiliyor.

Kilometre bilgisinin gerçeği yansıtmaması, yalnızca maddi kayba değil, aracın bakım ihtiyaçlarının yanlış değerlendirilmesine de yol açabiliyor.

MUAYENE VE SERVİS KAYITLARI KONTROL EDİLMELİ

Araçların geçmiş muayene kayıtlarında yer alan kilometre bilgileri, mevcut gösterge değeriyle karşılaştırılabiliyor.

Ayrıca yetkili servis ve özel servis kayıtları da aracın kullanım geçmişi hakkında bilgi sağlayabiliyor.

Özellikle farklı tarihlerde kaydedilmiş kilometre bilgilerinin birbiriyle tutarlı olup olmadığı incelenmeli.

DİREKSİYON VE PEDAL AŞINMALARI DA İPUCU VEREBİLİR

Aracın direksiyon simidi, vites topuzu, pedal lastikleri ve sürücü koltuğundaki aşınmalar, kullanım yoğunluğuna ilişkin fikir verebiliyor.

Ancak bu parçaların durumu tek başına kilometre düşürme kanıtı olarak kabul edilemiyor. Araçların kullanım biçimleri ve bakım geçmişleri farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle satın alma öncesinde kapsamlı ekspertiz yaptırılması ve mevcut kilometrenin farklı kayıtlarla karşılaştırılması önem taşıyor.