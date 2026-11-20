Deneyimli oyuncular Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ filminin galası gerçekleştirildi. İlk filmde canlandırdığı Özgür karakterine 16 yıl sonra yeniden hayat veren Günsür, “Özgür’ün ayakkabılarını yeniden giymek çok güzel bir duygu” dedi. Filmde, hayatını kaybeden sevgilisinin kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür’ün yeni hikayesi anlatılıyor.

“HER ZAMAN İSTEMİŞTİM”

Günsür ile partnerliği hakkında da konuşan Özkan, “Mehmet her zaman birlikte çalışmak istediğim bir oyuncuydu. Onunla aynı sahneyi paylaşmak gurur verici. Çekimler boyunca bana çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Öte yandan Mehmet Günsür ile Devrim Özkan organ bağışçısı olarak toplumsal farkındalık çağrısında bulundu. İkilinin bu davranışı herkesin takdirini kazandı.