Ermenistan ve Arnavutluk parlamentolarında tansiyon zirveye çıktı! Ermenistan’da vekiller birbirine yumruk ve sandalyelerle saldırırken, Arnavutluk’ta muhalefet meclisi mavi meşalelerle adeta savaş alanına çevirdi. Oturuma ara verilirken bir milletvekilinin burnunun kanadığı, bir diğerinin kıyafetlerinin yırtıldığı bildirildi. Meclise ambulans çağrıldı.

Ermenistan Ulusal Meclisi’nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Oturum salonunda başlayan gerginlik koridorlara taşarken, bir milletvekilinin burnu kanadı, başka bir vekilin ise kıyafetleri yırtıldı. Olayın ardından meclise ambulans çağrıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ermenistan Ulusal Meclisi’nde iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan fraksiyonuna mensup milletvekilleri arasında kavga çıktı. Gerginliğin, Sivil Sözleşme milletvekili Taron Chakhoyan’ın konuşması sırasında yaşanan sözlü tartışmayla başladığı belirtildi.

Sözlü atışmanın büyümesi üzerine milletvekilleri birbirine girdi. Olay sırasında Meclis Başkanvekili Vahagn Aleksanyan’ın muhalefet milletvekillerine doğru sandalye fırlattığı aktarıldı.

KAVGA KORİDORLARA TAŞTI

Meclis Başkanı Ruben Rubinyan’ın, oturum salonunda düzeni sağlamakla görevli olmasına rağmen kavgayı bir süre müdahale etmeden izlediği, daha sonra oturuma ara vererek güvenlik görevlilerini çağırdığı bildirildi.

Ancak milletvekilleri arasındaki tartışma verilen arada da sona ermedi. Kavga meclis koridorlarına taşınırken, taraflar arasında hakaret ve küfürlerin duyulduğu belirtildi.

Olayda muhalefetteki Güçlü Ermenistan fraksiyonundan milletvekili Andranik Gevorgyan’ın burnunun kanadığı, aynı fraksiyondan Ruben Mkhitaryan’ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı aktarıldı. Yaşananların ardından Ermenistan Ulusal Meclisi’ne ambulans geldi.

Başbakan Paşinyan muhalefeti suçladı. Arnavutluk’ta ise Başbakan Rama’nın istifasını isteyen muhalefet, mecliste mavi meşaleler yakıp kürsüyü kapattı. Muhalefet lideri Berisha’nın mikrofonu kesildi.