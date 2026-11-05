Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluğu azaltmak isteyen iki Avrupa ülkesi harekete geçti. Türk vatandaşlarının vize işlemlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler kapsamında personel sayısının artırılması ve randevu süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı yoğunluğu ve randevu sorunlarını azaltmak isteyen Bulgaristan, yeni düzenlemeler için harekete geçti. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından vize süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik planlanan adımları açıkladı. Buna göre konsolosluklarda görevli personel sayısı artırılacak, başvuruların daha hızlı değerlendirilmesi için elektronik randevu sistemi devreye alınacak.

KONSOLOSLUKLARDA PERSONEL SAYISI ARTIRILACAK

Planlanan düzenleme kapsamında Bulgaristan'ın konsolosluklarında görev yapan personel sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece daha fazla vize başvurusunun işleme alınması ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Sözcü'den Fidan Cansu'un aktardığına göre, vize randevularında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için elektronik rezervasyon sistemi de hazırlanıyor. Yakın zamanda test edilmesi planlanan sistemle randevu işlemlerinin daha kolay ve düzenli yürütülmesi bekleniyor.

"VİZE BAŞKA BİR ÜLKEYİ SEÇME NEDENİ OLMAMALI"

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, yapılması planlanan düzenlemelerin turizm sektörünün uzun süredir çözüm beklediği bir soruna yönelik olduğunu belirtti.

Dimitrov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu, turizm sektörünün yıllardır dile getirdiği bir soruna yönelik gerçek bir reformdur. Bir kişi hafta sonunu veya tatilini Bulgaristan'da geçirmek istediğinde, vizeye erişim başka bir destinasyonu seçmek için bir neden olmamalıdır. Kurumların ortak çabalarıyla seyahati daha hızlı ve kolay hale getirecek somut çözümlere ulaştık."

8 AYDA 746 BİN TÜRK VATANDAŞI BULGARİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Açıklanan turizm verileri, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ziyaretçi trafiğinin boyutunu da ortaya koydu. 2026 yılının ocak-ağustos döneminde Bulgaristan'daki konaklama tesislerinde yaklaşık 192 bin Türk turist konakladı.

Aynı dönemde Türk vatandaşlarının Bulgaristan'a gerçekleştirdiği toplam ziyaret sayısı ise yaklaşık 746 bin olarak kayıtlara geçti. Veriler, Türkiye'nin Bulgaristan turizmi açısından önemli bir pazar olduğunu bir kez daha gösterdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ TURİZM ROTALARI GÜNDEMDE

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüşmesinde yalnızca vize işlemlerinin kolaylaştırılması değil, iki ülke arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesi de ele alındı.

Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak tarihi ve kültürel değerlerinden yararlanılarak yeni turizm güzergâhlarının oluşturulması gündeme geldi. Görüşmede ayrıca gastronomi alanında ortak çalışmalar yapılması da değerlendirildi.

ALMANYA DA TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE İŞLEMLERİ İÇİN ADIM ATMIŞTI

Türk vatandaşlarının vize başvurularına yönelik kolaylaştırma adımları gündemdeyken Almanya'dan da benzer bir açıklama gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için ilgili birimlere talimat verildiğini açıklamıştı.

Wadephul, yeni uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtmişti.