Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürecinin başladığını, hattın Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattıyla entegrasyon testlerinin de yapılacağını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla iki büyükşehir arasındaki seyahat yaklaşık 2 saate düşürülecek.

AA- Türkiye’nin hızlı tren ağına yeni bir hat daha eklenmesi için çalışmalar sürüyor. Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli ile Bursa arasındaki kesimde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Projede teknik test aşamasına geçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Osmaneli–Bursa kesimindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık" dedi.

OSMANELİ–BURSA HATTINDA TEKNİK TESTLER BAŞLADI

Projenin işletmeye alınabilmesi için teknik kontroller devam ediyor. Bakan Uraloğlu, eylül ve ekim aylarında yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine geçildiğini belirten Uraloğlu, kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ve dinamik katener ölçümlerinin de yapılacağını kaydetti.

SİNYALİZASYON VE GÜVENLİK TESTLERİ DE YAPILACAK

Hattın işletmeye hazır hâle getirilmesi için teknik testlerin sonraki aşamalarda da devam edeceğini belirten Uraloğlu, sinyalizasyon ve tren kontrol sistemlerine yönelik testlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Uraloğlu, "İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli–Bursa hattımız ile Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız" açıklamasında bulundu.

Testlerin tamamlanmasının ardından hattın tüm sistemlerinin işletmeye uygunluğu kontrol edilecek. Çalışmaların önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

BURSA–İSTANBUL ARASI ULAŞIMIN YAKLAŞIK 2 SAATE DÜŞMESİ HEDEFLENİYOR

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanmasıyla Bursa’nın hızlı tren ağına bağlanması ve şehirler arası ulaşımın hızlanması amaçlanıyor. Hattın hizmete girmesiyle Bursa ile İstanbul arasındaki seyahat süresi yaklaşık 2 saate düşürülecek.