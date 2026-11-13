Alman otomotiv devi Volkswagen, 2030'a kadar 100 bin, otomotiv tedarikçisi Bosch ise 13 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Avrupa'da yüksek maliyetler ve rekabet baskısıyla gündeme gelen istihdam kesintileri, ulaşım, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerine de yayılıyor.

AA- Avrupa ekonomisinde devam eden yüksek faiz baskısı, daralan iç talep ve küresel ticaretteki korumacı politikalar, büyük şirketleri kapsamlı maliyet azaltma önlemleri almaya yöneltiyor. Özellikle Çinli üreticilerin fiyat avantajı ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri karşısında rekabet gücünü korumaya çalışan Avrupalı sanayi kuruluşları, geniş çaplı istihdam azaltma planlarını devreye alıyor.

İşten çıkarma dalgasının merkezinde otomotiv ve sanayi sektörü yer alırken, Avrupa'nın önde gelen şirketleri on binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devi Volkswagen 2030 yılına kadar 100 bin, otomotiv tedarikçisi Bosch ise 13 bini aşkın çalışanı kapsayan istihdam azaltma planını açıkladı.

AVRUPA'NIN SANAYİ DEVLERİ KEMER SIKIYOR

Elektrikli araçlara geçiş sürecindeki yavaşlama ve artan üretim maliyetleri, otomotiv sektöründeki diğer büyük şirketleri de yeniden yapılanmaya yöneltti.

Otomotiv tedarikçisi ZF Friedrichshafen 14 bin, sanayi şirketi Thyssenkrupp 11 bin çalışanı kapsayan istihdam azaltma planlarını duyururken, Fransız otomobil üreticisi Renault da mühendislik kadrosunda 2 bin 400 kişilik küçülmeye gitmeyi planlıyor.

İşten çıkarma kararları otomotiv sektörüyle sınırlı kalmıyor. Alman demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn, 30 bin kişilik istihdam azaltma planıyla dikkat çekiyor. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM de artan operasyonel maliyetleri gerekçe göstererek ilk etapta 1000 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

YAPAY ZEKA VE OTOMASYON BİNLERCE POZİSYONU ETKİLİYOR

Avrupa'daki istihdam daralmasında yapay zeka ve dijital otomasyon sistemlerine geçiş de önemli rol oynuyor. Şirketler, operasyonel verimliliği artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla iş süreçlerini yeniden düzenlerken bazı pozisyonları teknoloji destekli sistemlerle değiştirmeyi hedefliyor.

Bankacılık sektöründe de kapsamlı küçülme planları gündemde. Standard Chartered 7 bin, Barclays ise operasyonel süreçlerde 5 bin çalışanı kapsayan istihdam azaltma kararlarıyla öne çıkıyor.

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Vodafone, küresel operasyonları ve Almanya'daki yeniden yapılanma planları kapsamında toplamda yaklaşık 3 bin 500 pozisyonu azaltmayı hedefliyor. O2 Telefonica ise 1100 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Uzmanlar, Avrupa'daki işten çıkarma dalgasının geçici bir maliyet azaltma önleminin ötesine geçtiğine ve iş gücü piyasasında yapısal bir dönüşüme işaret ettiğine dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler, küresel rekabet ve yapay zeka yatırımlarının önümüzdeki dönemde şirketlerin istihdam politikalarını şekillendirmeyi sürdürmesi bekleniyor.