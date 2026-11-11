Kamu katılım bankalarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik süreçte önemli bir aşama tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu'nun iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş., Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm hisselerini devraldı. Birleşmenin ardından bankalar yeni bir isimle hizmet verecek.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında birleştirilmesi için süreç devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı. Birleşmeyle birlikte kamu katılım bankaları, yeni bir isim altında hizmet vermeye hazırlanıyor.

BİRLEŞME KARARI ERDOĞAN TARAFINDAN DUYURULMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada üç kamu katılım bankasının birleştirileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, söz konusu adımı şu sözlerle duyurmuştu:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

PAY DEVİRLERİNDE İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Kamu katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasına yönelik ilk adım geçen ay atıldı. Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ tarafından Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamının devralınmasına ilişkin sözleşmeler kapsamında, gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.

Bu gelişmeyle birlikte kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleştirilmesine yönelik süreçte önemli bir aşama geride bırakıldı.

Birleşmeyle katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi amaçlandı.

İktidar, 2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'yı tek çatı altında birleştirerek Türkiye Sigorta markasını oluşturmuştu. Kamu katılım bankalarının birleştirilmesi de benzer bir yapılanma adımı olarak görülüyor.



