ORC Araştırma ve Gündemar’ın açıkladığı seçim anketlerinde farklı sonuçlar ortaya çıktı. ORC’nin araştırmasında AKP ilk sırada yer alırken Gündemar’ın anketinde YENİ Parti zirveye yerleşti. İki araştırmada CHP ve MHP’nin oy oranları ile sıralamalarındaki farklılıklar da dikkat çekti.

Türkiye’de erken seçim tartışmaları devam ederken kamuoyuna açıklanan anket sonuçları da siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un seçimlerin 2028 yılının mart veya nisan ayında yapılabileceğine ilişkin açıklamasının ardından tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim değerlendirmesi de gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına dikkat çekerek erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Muhalefet cephesinde erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken, farklı araştırma şirketlerinin açıkladığı anket sonuçları da seçmen tercihlerine ilişkin farklı tablolar ortaya koydu.

ORC ARAŞTIRMASI’NDA AKP İLK SIRADA

ORC Araştırma’nın 17-19 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre AKP, yüzde 34,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. YENİ Parti yüzde 18,2 ile ikinci sıraya yerleşirken iki parti arasındaki fark 16,7 puan olarak hesaplandı.

CHP YÜZDE 9,2, MHP YÜZDE 8,9 OY ALDI

ORC Araştırması’nda CHP yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. CHP’yi yüzde 8,9 ile MHP, yüzde 8,6 ile DEM Parti takip etti.

İYİ Parti ise yüzde 7,2 oy oranına ulaştı. Böylece araştırmada yüzde 7’lik seçim barajının hemen üzerinde bir oran elde etti.

ORC ANKETİNDE DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 1,8

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 4,5

GÜNDEMAR ANKETİNDE YENİ PARTİ ZİRVEDE

Gündemar Araştırma’nın eylül ayına ilişkin çalışmasında ise ORC Araştırması’ndan farklı sonuçlar ortaya çıktı. Kararsız oyların dağıtılmasıyla oluşturulan tabloda YENİ Parti, yüzde 30,64 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP’nin oy oranı yüzde 28,24 olarak ölçüldü. İki parti arasındaki fark 2,40 puan oldu.

Gündemar’ın sonuçlarında İYİ Parti yüzde 7,77 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 7,63 ile dördüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi ise yüzde 5,81 oy oranıyla beşinci sıraya yerleşti.

GÜNDEMAR ANKETİNDE CHP VE MHP’NİN OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gündemar Araştırması’nda MHP’nin oy oranı yüzde 5,46, CHP’nin oy oranı ise yüzde 3,63 olarak açıklandı. Her iki parti de araştırmada yüzde 7’lik seçim barajının altında kaldı.