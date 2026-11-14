Anayasa Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle TSK’den ihraç edilen 5 teğmenin başvurusunu reddetti. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuru, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin ederek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmaları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenin bireysel başvurusunu reddetti. Adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini öne süren teğmenlerin başvurusu, konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez bulundu.

5 TEĞMEN 16 OCAK 2025'TE İHRAÇ EDİLDİ

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 5 teğmene, 16 Ocak 2025 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmişti.

AYM BAŞVURUYU KONU BAKIMINDAN YETKİSİZ BULDU

TSK'den ihraç edilen 5 teğmen, haklarında verilen karara ilişkin adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM, yaptığı incelemede başvuruda ileri sürülen ihlal iddialarının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ortak koruma alanında bulunmadığına hükmetti. Bu gerekçeyle başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

Kararda ayrıca yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılması kararlaştırıldı.

BAŞVURUYU İKİ ÜYELİ KOMİSYON İNCELEDİ

Teğmenlerin başvurusuna ilişkin kabul edilebilirlik incelemesi, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

İnceleme, AYM üyeleri Rıdvan Güleç ve Yıldız Seferinoğlu'ndan oluşan komisyon tarafından yapıldı.