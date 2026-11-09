30 Ağustos 2024'teki kılıçlı yemin töreninin ardından TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında 'iftira' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Teğmenler için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve TCK 53 kapsamında bazı haklardan yoksun bırakılmaları talep edildi. İddianamede, mevcut Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, olay döneminde Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla mağdur olarak gösterildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 teğmen hakkında iftira suçundan kamu davası açılması talep edildi. Dosyada Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur”, teğmenlerin ihracına yönelik kararda aleyhte oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise “müşteki” olarak yer aldı.

İHRAÇ KARARINDA OY KULLANAN KURUL ÜYELERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde yüzlerce teğmen, önceki yıllarda olduğu gibi kılıçlarını çatarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganını attı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Yüksek Disiplin Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, 4'e karşı 5 oyla teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine karar verildi.

Teğmenler, ihraç sürecinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin baskı altında bırakıldığını ve oyların değiştirildiğini öne sürdü. Söz konusu iddialar yargıya da taşındı.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun kitabına atıfta bulunularak hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, oylama sonucunun ilk aşamada 7'ye 2 olduğu, ancak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun baskısıyla değiştirildiği iddiasına yer verildi.

“OYUMUZ BASKIYLA DEĞİŞTİRİLDİ” İDDİASI İFTİRA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Teğmenlerin avukatları, Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak bu başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmadı.

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından bu kez ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 5 teğmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Teğmenler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve zincirleme şekilde iftira suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin oylarının baskı nedeniyle değiştirildiği iddiasını destekleyen doğrudan ve maddi bir delil bulunmadığı belirtildi. Kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğine ya da oy değişikliğinin baskı sonucunda gerçekleştiğine ilişkin tanık beyanı, belge veya başka bir maddi delil tespit edilemediği kaydedildi.

Savcılık, bu değerlendirmeler doğrultusunda teğmenlerin söz konusu iddialarının iftira suçunu oluşturduğu sonucuna vardı.

TEĞMENLERİN YAYINA KATILMASINDAN BİR GÜN SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de iddianamenin düzenlenme tarihi oldu.

13 Ekim 2026 tarihli iddianameden bir gün önce, 12 Ekim'de teğmenler ilk kez bir televizyon yayınına katılarak ihraç sürecini anlattı. Ebru Eroğlu ve Talip İzzet Akarsu, Onlar TV'de gazeteci Barış Terkoğlu'nun konuğu oldu.

Eroğlu, yayında “Bizden ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demekten başka ne bekleyebilirler ki” ifadesini kullandı. İddianame ise bu yayından bir gün sonra hazırlandı.

5 TEĞMEN HAKKINDA 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Dört sayfalık iddianamede, 5 teğmen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 267/1. maddesi kapsamında iftira suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanıkların kasten işlenen bir suçtan mahkûm edilmeleri halinde TCK'nin 53. maddesi kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Söz konusu madde; kamu görevi üstlenme, bazı kamu hizmetlerinde görev alma ve belirli kurum, kuruluş, şirket, vakıf, dernek, sendika ve siyasi parti bünyesindeki bazı görevleri yerine getirme haklarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, kararın ardından hukuki mücadele başlattı. İhraç sürecinde yaptıkları suç duyurusundan sonuç alamayan teğmenler, bu kez aynı süreçte dile getirdikleri iddialar nedeniyle iftira suçlamasıyla yargılanacak.

Dosyada, teğmenlerin suç duyurusunda bulunduğu Selçuk Bayraktaroğlu mağdur, ihraç kararında aleyhte oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise müşteki olarak yer aldı. Beş teğmen, 9 Şubat'ta görülecek duruşmada hâkim karşısına çıkacak.