Mauro Icardi'nin Göktürk'te kiraladığı villayı sözleşme bitmeden dört ay önce boşalttığını belirten ev sahibi şirket, 8 milyon liralık kira alacağı iddiasıyla dava açtı. Şirket, futbolcunun tüm malvarlığına haciz konulmasını istedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Göktürk'te kiraladığı lüks villayı kira sözleşmesi sona ermeden tahliye etmesi ve kalan kira bedelini ödemediği iddiasıyla ev sahibi şirketle davalık oldu. Şirketin, yaklaşık 8 milyon liralık alacağını tahsil edebilmek amacıyla Icardi'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulması yönündeki talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

VİLLANIN YILLIK KİRASI 504 BİN DOLAR

Sabah gazetesinin haberine göre, Mauro Icardi geçtiğimiz yıl İstanbul'un Göktürk semtinde lüks bir villa kiraladı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar, o dönemki kurla yaklaşık 23 milyon 330 bin lira olduğu belirtildi.

Bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine 4 ay kala villayı tahliye eden Icardi'den, ev sahibi şirket kalan kira süresine karşılık gelen yaklaşık 8 milyon lirayı ödemesini istedi. Futbolcunun bu talebe olumlu yanıt vermemesi üzerine şirket icra takibi başlattı. Icardi ise icra takibine itiraz etti.

Bunun üzerine ev sahibi şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali istemiyle dava açtı.

ŞİRKET İHTİYATİ HACİZ TALEP ETTİ

Dava süreci devam ederken ev sahibi şirket, Icardi'nin mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını talep etti. Şirketin mahkemeye sunduğu dilekçede, villanın futbolcu tarafından hasarlı şekilde bırakıldığı öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, Galatasaray'ın Icardi ile sözleşmesini uzatmaması ve oyuncunun yurt dışına çıkma ihtimali gerekçe gösterilerek alacağın tahsilinde güçlük yaşanabileceği savunuldu. Şirket, alacağını güvence altına almak amacıyla futbolcunun tüm mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasını istedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

İhtiyati haciz talebini değerlendiren mahkeme, ev sahibi şirketin başvurusunu reddetti. Böylece Icardi'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulması yönündeki talep kabul edilmedi.

Taraflar arasındaki kira alacağına ilişkin davanın ise devam ettiği bildirildi.