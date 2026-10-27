İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yerinde takip etti. Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golü İrfan Can Kahveci’den geldi.

Bu sonuçla puanını 22’ye yükselten Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 3’üncü yenilgisini alan Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.

“BUGÜN KIZIM İÇİN RAMS PARK’TAYIM”

İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada ile birlikte izledi. Fenerbahçe forması giyen Tatlıses, “Bugün kızım için Rams Park’tayım, altın ufağım ne derse o olur” ifadelerini kullandı.