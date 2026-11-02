IBAN’a yanlışlıkla para gönderenler dikkat: Gönderilen para nasıl geri alınır?

IBAN üzerinden yanlış kişiye para gönderenlerin izlemesi gereken adımlar merak konusu oldu. Hatalı transfer fark edildiğinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve iade talebi oluşturulması gerekiyor. Ancak paranın geri alınabilmesi, transferin durumuna ve alıcı tarafın tutumuna göre değişebiliyor. İşte yanlış IBAN'a para gönderenlerin bilmesi gerekenler...