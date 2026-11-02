Yanlış IBAN'a para gönderen vatandaşlar, transferin ardından ne yapabileceklerini araştırıyor. Hızlı hareket etmek, bankaya başvurmak ve işlem belgelerini saklamak önem taşıyor.
HATALI TRANSFERDE İLK ADIM BANKA
Yanlış kişiye para gönderen vatandaşın vakit kaybetmeden kendi bankasına başvurması gerekiyor. İşlem bilgileri ve dekont paylaşılmalı.
PARA OTOMATİK OLARAK GERİ GELMEYEBİLİR
Transfer tamamlandıysa iade her zaman otomatik gerçekleşmez. Bankalar arası süreç ve alıcının durumu önem taşıyabilir.
DEKONTU SAKLAYIN
Gönderim tarihi, tutar ve alıcı bilgilerini içeren dekont başvuru sırasında önemlidir. Bankayla yapılan yazışmalar da saklanmalı.
ALICI İADE ETMEZSE NE OLUR?
Hatalı gönderilen paranın hukuki niteliğine göre sebepsiz zenginleşme hükümleri gündeme gelebilir. Gerekirse hukuki yollara başvurulabilir.
TANIMADIĞINIZ IBAN'A PARA ATMAYIN
Özellikle internet alışverişlerinde alıcı bilgileri kontrol edilmeli. Şüpheli taleplere karşı dikkatli olunmalı.