Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken İran Ordusu, deniz mayınlarına çarpan 2 petrol tankerinin patlayarak alev aldığını duyurdu. Tahran yönetimi, talepleri karşılanana kadar boğazın açılmayacağını belirterek gemilere güvenli geçiş için Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon çağrısı yaptı.

AA- İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda takip sistemlerini kapatarak yasaklı bölgeye girdiği belirtilen 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını ve patlama sonucu alev aldığını duyurdu.

TAKİP SİSTEMLERİNİ KAPATIP YASAKLI BÖLGEYE GİRDİLER

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda sabah saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı bildirildi.

Açıklamada, tankerlerin İran'ın izin vermediği bölgeye takip sistemlerini devre dışı bırakarak girdiği ve deniz mayınlarına çarpmalarının ardından patlayarak alev aldığı aktarıldı.

"BOĞAZ ASLA AÇILMAYACAK"

İran Ordusunun açıklamasında, İran'ın hedefleri ve talepleri karşılanana kadar Hürmüz Boğazı'nın asla açılmayacağı belirtildi. Ayrıca gemi sahiplerinin boğazdan "güvenli geçiş" sağlayabilmek için Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon kurmaları gerektiği ifade edildi.