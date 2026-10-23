Henüz 4 yaşındayken Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinde sergilediği bateri performansı ve Hülya Avşar’ın masaya çıkartıp sevgi seline boğduğu sempatik halleriyle hafızalara kazınan Baha Bayırlı, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündem oldu. İşte Baha Bayırlı’nın şimdiki hali ve üniversite hedefi...

Bir dönem ekranların en çok konuşulan yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, birbirinden yetenekli isimleri izleyiciyle buluşturmuştu. Yarışmanın hafızalara kazınan isimlerinden biri de sevimliliği ve sempatik tavırlarıyla öne çıkan Baha Bayırlı olmuştu.

Henüz 4 yaşındayken sahneye çıkan Baha, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Yarışmada jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar da minik Baha’ya gösterdiği yoğun sevgiyle dikkat çekmişti. Avşar’ın Baha’yı masanın üzerine çıkararak poposunu ısırdığı anlar ise yarışmanın unutulmayan görüntüleri arasında yer almıştı.

Yarı finale kadar yükselen Baha, yarışmayı kazanamasa da izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başarmıştı.

MİNİK BAHA BÜYÜDÜ, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Yarışmadaki görüntüleriyle hafızalara kazınan Baha Bayırlı, aradan geçen yıllarda büyüyerek genç bir delikanlı oldu. Müzikle bağını koparmayan Baha, Güzel Sanatlar Lisesi Klarnet Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversiteye hazırlanan genç isim, müzik alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Birden fazla enstrüman çalan Baha’nın özellikle davul performansıyla da ilgilendiği öğrenildi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yetenek Sizsiniz’in küçük yıldızı Baha Bayırlı’nın son halini görenler, yaşadığı değişime kayıtsız kalmadı. Genç ismin büyüdüğünü görenler, “Hiç değişmemiş”, “Çalışkan çocuk” ve “Çok büyümüş” yorumlarında bulundu.

Bir dönem ekran başındaki izleyicilerin sevgisini kazanan Baha Bayırlı, şimdi müzik eğitimi ve üniversite hazırlığıyla yeni bir döneme adım atıyor.